Sergio invita a los tinerfeños

La selección española de baloncesto aterriza hoy en Tenerife para iniciar los partidos de preparación para el próximo Eurobasket. De todas las estrellas que forman el combinado que dirige Sergio Scariolo, un hombre brilla por encima de ellos: Sergio Rodríguez. El tinerfeño juega en casa por primera vez defendiendo los colores de España y ante Túnez y Bélgica, El Chacho dirigirá a los hermanos Gasol, la Bomba Navarro o las promesas apellidadas Hernangómez, entre otros.

Ayer, el actual base del CSKA ruso, en declaraciones a la FEB, reconocía que "para mí es una oportunidad única. Primero, por estar con la selección y luego por poder jugar en mi tierra. Estoy muy contento y con muchas ganas. Como es lógico, estamos empezando la preparación para el Eurobasket y serán partidos en los que buscaremos la manera de seguir trabajando para llegar de la mejor forma al torneo".

Sergio Rodríguez asegura que cumple un sueño y quiere hacer partícipe a su gente, a sus seguidores. "Con toda la afición que hay en Tenerife, creo que va a ser muy bonito. Tener la oportunidad de vivirlo desde dentro es un sueño y espero que la gente pueda disfrutarlo también. Son dos días seguidos, pero creo que es imporante que la selección española, en el momento en el que está en la actualidad a nivel internacional, esté en Tenerife. Va a ser importante también para el baloncesto tinerfeño".

Ahora como local

"Es un momento especial porque se va a jugar en la cancha donde he crecido, en la que he ido a jugar cuando estaba en el Estudiantes de EBA y ACB y en el Real Madrid, pero siempre como visitante. He recibido siempre mucho cariño. Ahora voy como local y con la selección española y lo disfrutaré al máximo", aseguró un jugador que acumula dos medallas olímpicas -plata en Londres 2012 y bronce 2016- y un título mundial -Japón 2006- como integrante de la selección española.

Finalmente, Sergio Rodríguez también se refirió a la elección de Tenerife como sede de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino en 2018. "Estoy seguro que va a ser un éxito porque en Tenerife siempre ha habido una gran afición por el baloncesto masculino y femenino. Tener la oportunidad de organizar un Mundial de las características del que vamos a acoger el año que viene va a ser muy bonito. Y también por el nivel que tiene la selección española femenina, que está logrando muchos éxitos en los últimos años. Creo que Tenerife podrá ayudar a que la selección pueda llegar a lo máximo que puedan dar".