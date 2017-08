Reliquias en el salón de casa

Es un 'manitas' de la mecánica -está arreglando uno de sus BMW 2002 Alpina para volver a competir-, pero, por sobre todo, un coleccionista empedernido. Miguel Ángel Toledo tiene, entre las cuatro paredes de su casa, no sólo una variada y amplia colección de trofeos ganados a lo largo de su vida deportiva, sino otras verdaderas reliquias: la bicicleta con la que ganó el campeonato de Canarias por equipos, la moto que le regaló su padre y, por encima de todas ellas: una Derbi 50 firmada por el campeonísimo '12+1' y amigo suyo, el recientemente fallecido Ángel Nieto.

Miguel Ángel Toledo es coleccionista. Entre sus múltiples y muy variadas piezas tiene los trofeos conquistados a lo largo de su ya dilatada carrera deportiva -aún sigue compitiendo-. Ha tomado parte también en distintas modalidades, pero preferentemente en las de motor. "Lo mío son las carreras. He corrido hasta delante de los guardias", señala en tono jocoso el interlocutor, que quiere soltar cualquier tensión que pudiese haber a base de bromas.

Mucho cariño tiene Miguel Ángel a sus trofeos. A todos y cada uno de ellos. Como también a todas las piezas restantes de su colección, que va desde un scalextric hasta la gran reliquia, principalmente por tratarse de quien se la ha firmado, que tiene entre las cuatro paredes de su casa, en el salón: una Derbi 50 Grand Prix 1970, 49 c.c. Una moto -que se encuentra entre una Honda Mini Trail y una bicicleta Frejus- firmada, nada más y nada menos que por el 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo: el recientemente fallecido y amigo personal, Ángel Nieto.

Miguel Ángel Toledo Rodríguez es un personaje muy peculiar, sobre todo por lo vivido respecto al mundo del motor, su gran pasión. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de junio de 1948, "casado, con tres hijos y seis nietos", según señala, "desde niño, cuando me perdía, me encontraban al volante de cualquier coche que hubiese aparcado en los alrededores. Antes los coches se dejaban abiertos, y eran mi pasión desde muy pequeño".

Jubilado desde hace unos años -fue inspector jefe de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria-, es graduado social y diplomado en Consumo. Además, habla tres idiomas, además del español: inglés, sueco y portugués. "Y no me defiendo mal en italiano, tras mis largas conversaciones con un gran amigo recientemente fallecido", señala también.

Sus inicios

Miguel Ángel tuvo los primeros contactos con el mundo del motor "allá por 1967, con aquella carrera de coches que se disputó en la Avenida de Escaleritas y que ya no hizo más debido al desgraciado accidente acaecido, con cinco víctimas, creo recordar. Luego, ya oficialmente comencé mi carrera deportiva en 1971. Ahí tienes un cartel -y señala al fondo del salón-, con el homenaje que me hicieron cuando se cumplieron 32 años en el automovilismo", señala este virtuoso del volante, al que los aficionados han conocido "de toda la vida", por El kikere, y en el cartel se aprecia a uno señalándole.

"Me llamaban y me llaman así porque siempre he sido un peleón, porque nunca he dado una por perdida. Nada de nada", y de ahí precisamente que, por esa característica, aún ostente el récord de un tramo: la bajada de Tejeda como se hizo en el Rally de Maspalomas de 1977. Con anterioridad, en el año 1972, además, fue ganador del Rally de Gran Canaria con su inseparable BMW 2002 Alpina amarillo-anaranjado "como todos los de competición de BMW", indica Miguel Ángel.

"Aún nadie ha batido ese récord, pero porque ese tramo, de esa forma, no se ha vuelto a hacer", y se ríe. Miguel Ángel siempre tiene la sonrisa en la cara. "Le había dicho a mi copiloto, el palmero Mariano López: "Nos van a dar una paliza estos" -en referencia a los pilotos nacionales-, "pero nosotros vamos a ir tranquilos y relajados, y ya verás que lo hacemos bien", y mira si lo hicimos bien que puse el coche a 170 por hora y batimos el récord del tramo y lo ganamos. Dimos guerra, como siempre".

Su amistad con Nieto

Pero si la vida deportiva de Toledo Rodríguez El kíkere es apasionante, la relación con el recientemente fallecido Ángel Nieto es lo que nos lleva hasta su casa.

"Mi amistad con Ángel se inicia allá por 1971 o 1972, cuando comencé a ir a Madrid a pedir en la Federación de Automovilismo que se hicieran pruebas en Gran Canaria. Que nos dejaran organizarlas. Me pasaba días enteros allí esperando que atendieran mi petición. Por ese entonces conocí a Alberto De San Antonio, que era director de competición de Michelín y con quien sostengo una buena amistad. Él y su hermano Carlos, que era corredor de motos, tenían un garaje en Vallecas. De allí eran y Nieto era vecino de ellos y siempre estaban juntos. Desde el garaje salíamos a hacer excursiones en moto por Madrid, y trabamos amistad", indica Miguel Ángel.

La admiración fue in crescendo conforme el 12+1 fue sumando campeonatos. Y cuando vino a correr al Sebadal en 1977, "no me perdí la prueba, por supuesto, ni la ocasión de volver a saludarle".

Ya entonces Miguel Ángel tenía en su poder la Derbi 50. Ésta llegó a sus manos en 1974. "Salieron diez unidades, una para cada región española, porque entonces no existían las comunidades autónomas, y a Canarias le tocó la número 2 del lote. La trajo el Salón Mercurio, cuyo director era Álvaro Padrón. Yo por entonces ya era conocido en el mundo del motor y le dije a Álvaro que, si en alguna ocasión la iban a vender, que me dijo que no lo iban a hacer, que me avisara. Años después, cuando cerraron, se acordaron de mí y me la vendieron. Fue una moto ganadora. Con ella corrieron Alfredo el cantonera y Juani Herrera, y siempre ganaron. Y llegó hasta mí por un precio digamos que asequible para la época".

Un precio del que no quiere hablar, como tampoco quiere hacerlo de las ofertas que ha recibido, incluso en los últimos días, por hacerse con ella, con cifras que pudiéramos considerar mareantes para lo que costó en su época.

"Con una moto de esta generación, Champi Herreros, campeón del mundo, fue campeón de España, por ejemplo", señala acto seguido Miguel Ángel Toledo.

Con el paso de los años, la amistad de Toledo y Nieto, a través de los hermanos De San Antonio, se fue consolidando, y la coincidencia en carreras que se disputaban allende las aguas de las islas, la fue moldeando al punto de que a cada desplazamiento que el campeonísimo zamorano hacía a las islas, "que fueron pocos, la verdad", señala Toledo, se veían.

En el último de esos desplazamientos "que yo recuerde no hubo otro", en 2005, con ocasión de la reunión de Viejas Glorias y por iniciativa de Félix Santana, Ángel Nieto compareció en Gran Canaria, "y entonces le dije que si me firmaba la Derbi. Ahí está la firma y la fecha, 12 de noviembre de 2005. La firmó con mucho gusto, y hasta se emocionó al verla", indica Toledo.

Vuelta a competir

Toda una historia que gusta de recordar este coleccionista de reliquias que sigue en activo en su pasión por los deportes del motor.

Tal es así, que está dando los últimos retoques a uno de sus viejos BMW 2002 Alpina -el del año 1972- para inscribirse en la disputa de la próxima Subida a Fataga.

Los viejos rockeros nunca mueren, y Miguel Ángel Toledo da fe de ello. Es un manitas de la mecánica. Arregla sus motores, sus coches, y después de casi dos años sin competir, vuelve "con la intención de volver a ganar, como siempre me ha caracterizado y ya te dije que de ahí mi apodo competitivo".

Y es que ese alejamiento momentáneo, "porque me han quitado la ilusión y la afición. Parece que más que ir a una carrera voy a una pelea. Pero es tanta la pasión que estoy arreglando el coche para volver a correr en esa prueba", señala Miguel Ángel Toledo, entre muchas fotos, trofeos, libros, vídeos y todo cuanto se pueda pensar en relación al mundo del motor que posee en ese salón con chimenea y junto al cuarto de otra de sus pasiones: ser radioaficionado.

Pero antes, ése ímpetu competitivo le llevará a tomar parte, como patrón de su velero de 12 metros, este septiembre, en la regata de Agadir. También como regatista ha obtenido muy buenos resultados deportivos y tiene trofeos que así lo acreditan.