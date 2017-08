Adin Vrabac rebosa motivación

Motivado y dispuesto a darlo todo. Así se siente Adin Vrabac, última incorporación del Iberostar Tenerife. El nuevo jugador canarista, exterior bosnio de 23 años, que llega procedente del Partizán de Belgrado, valora su fichaje por los aurinegros como un "gran desafío", al tiempo que promete aportar "intensidad y sacrificio en el día a día para ayudar en lo que el técnico y el equipo necesiten", comentó en declaraciones a la web oficial del club, desde su concentración con la selección absoluta de su país, en Sarajevo.

"Para mí", dijo, "significa mucho jugar en el Iberostar Tenerife y en la Liga Endesa; así como participar en la Basketball Champions League e intentar estar entre los mejores equipos de la competición para luchar por el título como ya hizo el equipo el curso pasado", explicó Adin. "Creo que supone una gran oportunidad para mi carrera poder jugar en una de las mejores ligas de Europa y hacerlo en un equipo tan competitivo".

"Sé que el club está muy bien organizado, que mi nuevo equipo tiene grandes jugadores y un gran cuerpo técnico, lo que supone la combinación perfecta para ser competitivos como bloque e intentar repetir los buenos resultados que consiguieron el año pasado, al tiempo que me servirá a mí para seguir creciendo como jugador", declaró el joven internacional bosnio.

De hecho, cuestionado sobre su nuevo destino, Adin reconoció tener muy buenas referencias en todos los sentidos. "Sé que voy a un sitio muy bonito", comentó en alusión a la Isla. "Todos mis amigos me han contado maravillas de Tenerife, aunque mi foco estará en la cancha, en trabajar duro día a día. Tengo muy buenas referencias del equipo y la entidad, aunque está claro que será una bendición disfrutar de mi carrera en un sitio tan hermoso".

Vrabac se refirió a lo que espera aportarle al proyecto canarista 2017-18. "No me gusta hablar mucho de lo que puedo aportar hasta que no lo demuestre en la pista", explicó. "Eso sí, sé que voy dar mi cien por cien en cada entrenamiento y en cada partido. Haré lo que el entrenador me pida y lo dejaré todo para serle útil al equipo en lo que necesite. Creo que puedo aportar una buena defensa y un alto nivel de intensidad y energía. Eso es innegociable. A partir de ahí, espero ir aportando mis cualidades en todo lo que me pidan", sentenció.

Adin se encuentra durante estos días disputando el torneo Preclasificatorio para el Mundial de 2019 con la selección de su país. Bosnia comparte grupo con Suecia, Armenia y Eslovaquia y jugarán hasta el 19 de agosto una liguilla a doble vuelta donde los dos primeros obtendrán plaza para la Fase de Clasificación mundialista. Tras caer entre semana en Suecia (81-73), Bosnia estrenó el sábado su casillero de victorias en el Mirza Delibasic de Sarajevo al imponerse a Eslovaquia por 84-71. El miércoles repetirán como locales ante Armenia, actual líder del grupo, y selección que cuenta en sus filas con el ahora pívot del Granca Luke Fisher, y el escolta nacionalizado Ryan Boatright. Luego, a Bosnia le quedará recibir a Suecia (día 12) y visitar a Eslovaquia (día 16) y Armenia (día 19).