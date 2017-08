El Cabildo pone en marcha el Observatorio de la Bicicleta

El Cabildo de Tenerife presentó el Observatorio de la Bicicleta, un proyecto transversal en el que participan las áreas de Deportes, Medio Ambiente, Turismo y Carreteras que pretende ordenar y mejorar la situación del ciclismo en la Isla. El Observatorio de la Bicicleta pretende convertirse en un foro de encuentro en el que canalizar y atender las demandas, propuestas y necesidades de usuarios de la bicicleta, indistintamente de su modalidad de práctica. Las personas que quieran participar en el proyecto o enviar sugerencias, pueden hacerlo a través del correo electrónico observatoriobici@tenerife.es

El acto contó con la presencia de la consejera de Deportes, Cristo Pérez; el consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena; el consejero de Turismo, Alberto Bernabé; el director insular de Fomento, Miguel Becerra; el gerente de Apeca, Luis Durango; y el presidente de la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife, Juan Marrero.

Cristo Pérez explicó que "es un trabajo coordinado desde el área de Deportes, en colaboración con la Federación Insular de Ciclismo, y las áreas de Carreteras, Turismo y Medio Ambiente para dar respuesta a las demandas de un gran colectivo. También hemos estado en contacto con la Dirección Provincial de Tráfico y con clubes deportivos para que nos hagan sugerencias y estamos abiertos a cualquier aportación de los ciudadanos". "Tenerife es un espacio magnífico para la práctica deportiva y todos deben ser respetuosos con el medio en el que se desarrollan las actividades, así como con el resto de personas usuarias con las que se comparten las vías, carreteras o pistas transitables. Se trata, en definitiva, de mejorar las condiciones de uso y de la práctica ciclista en nuestra geografía", indicó Pérez.

15.000 personas

Por su parte, Juan Marrero agradeció la puesta en marcha del Observatorio de la Bicicleta, una iniciativa "que recoge las demandas históricas de los ciclistas en Tenerife. Somos más de 15.000 personas, entre federados y particulares, los que usamos la bicicleta y creo que el respeto a las normas es fundamental para una buena convivencia. La campaña Respect nos ayudará a concienciar a todo el mundo de que el respeto por las normas es fundamental para que no haya accidentes".

La primera acción consiste en la campaña Respect, que se desarrolla junto a la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler (Apeca) mediante la que se distribuirán 5.000 pegatinas en todos los coches de alquiler. Además los centros de rent a car asociados a Apeca contará con un cartel en seis idiomas (español, alemán, inglés, francés, ruso e italiano) con cuatro mensajes: "Adelántale dejando 1,5 metros de distancia"; "En cada bicicleta circula una vida"; "Ten en cuenta que si es necesario puedes rebasar la línea continua" y "Recuerda, esta Isla es un espacio de práctica deportiva al aire libre, circula con precaución y sé paciente".

Luis Durango agradeció al Cabildo la iniciativa "que nos va a permitir informar a los usuarios de los coches de alquiler, que en su mayoría son turistas, de los derechos y obligaciones que tienen los conductores y los ciclistas. Las legislaciones son diferentes dependiendo de los países y los conductores que circulen por Tenerife deben saber que hay que dejar un espacio de 1,5 metros, como mínimo, para realizar un adelantamiento. El objetivo es minimizar los riesgos para los ciclistas".

Por su parte, Miguel Becerra, que indicó que "las carreteras son una plataforma de convivencia entre los conductores y los ciclistas. La gente no debe de ver a los ciclistas como unos intrusos y todo pasa por que haya un respeto mutuo y se cumplan las normas de seguridad". Alberto Bernabé defendió la Isla "como un destino de turismo activo y a través de la campaña Tenerife No Limits se promueven actividades ligadas al deporte como el ciclismo o el triatlón. Tenemos algo que nos envidia el resto de Europa, que es un nuestro clima, por lo que Tenerife se ha convertido en un lugar de referencia para deportistas como Froome -reciente ganador del Tour de Francia- o Alberto Contador, que eligen el Teide para prepararse. Pero no solo tenemos a los profesionales, sino a otros turistas que disfrutan de la Isla en bicicleta, por lo que es necesario hacer campañas para que conozcan las normas".

Senderos y pistas

Finalmente, José Antonio Valbuena indicó que en el medio ambiente se complica aún más la convivencia entre los usuarios de la bicicleta, los vehículos a motor y los ciudadanos: "Tenemos unos 1.000 kilómetros de senderos y unos 200 kilómetros de pistas por donde pueden circular los vehículos. Ahí hay que compaginar el uso de los vehículos a motor con los ciclistas y de ambos con la gente que va a disfrutar del monte, pero teniendo en cuenta que nuestra prioridad es conservar los espacios naturales. Estamos trabajando para establecer la manera de mejorar las condiciones de uso de los espacios naturales y que puedan convivir todas estas actividades".