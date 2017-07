Las ganas no conocen de edad

Carolina Rodríguez y Almudena Cid han sido los dos iconos más recientes de la rítmica española. No solo por todos los títulos que acumularon a nivel nacional e internacional, ni tampoco, en exclusiva, por el carisma y la magia que ambas desprendieron sobre el tapiz. Y es que leonesa y vitoriana destacaron igualmente por lo tardío de su retirada: 30 y 28 años respectivamente. Una edad nada usual en este deporte (la madurez se suele alcanzar con 18 y la retirada llega sobre los 22), menos aún cuando en el tramo final también monopolizaban buena parte de los títulos españoles en juego. Sin llegar a la excelencia de Rodríguez ni Cid, ni rondar todavía la treintena, un caso similar en la actualidad es el de Leticia Batista. Y es que la isleña, integrante del Batistana Tenerife, puede presumir a sus casi 26 años (los cumple en noviembre) de ser la gimnasta más veterana del circuito. Una presencia que adquiere valor por su longevidad y también por el añadido de que no hace mucho, en 2013, la santacrucera se tomó un paréntesis. Pausa de la que volvió aún con más fuerza, ilusión y también calidad, como así lo atestiguan sus resultados más recientes, ya que tanto en la Copa de la Reina de abril como en el Campeonato de España de hace apenas un mes rozó el podio en varios aparatos dentro de la Primera Categoría.

Solo dos torneos más que añadir a una vasta hoja de servicios en la que, desde 2003, figuran presencias de forma casi ininterrumpida (salvo el citado parón de 2013) en distintos campeonatos de España. De aquella preadolescente que debutara a nivel nacional en Alicante en el Campeonato de España conjuntos en 2003 a la de 2017 mucho ha cambiado. Quizá prácticamente todo salvo una cosa: la ilusión. "Son muchas horas dentro de un pabellón y al final, psicológicamente, puedes acabar quemada y saturada. Pero en mi caso me gusta lo que hago, y lo hago con ganas, y por eso compensa", señala Leti, que achaca su abnegada dedicación a otros dos aspectos, su "voluntad y la pasión" que le pone a su deporte. "En este caso di con algo que me gustó desde pequeña, y aquí sigo", recuerda a modo de paralelismo en relación a sus inicios. "Yo disfruto entrenando y compitiendo. Los casos de Carol y Almudena son admirables, pero no me fijo en nadie para continuar", recalca.

Para que Leticia se mantenga entre lo más granado de la rítmica nacional también entra en juego su entorno. "La clave es estar rodeada de la gente adecuada, que cuando tú flaqueas enseguida sabe cómo levantarte y ayudarte, que entiende el por qué estás ahí trabajando todos los días", comenta sobre un impulso que se ha hecho, si cabe, más notorio, en las últimas temporadas. "Estos últimos cuatro o cinco años han sido posibles gracias a la ayuda que he tenido de la gente que me conoce. Esos que cuando he estado a punto de tirar la toalla me frenan y me ayudan", añade.

Con 25 años y casi tres lustros acudiendo a campeonatos de España, Leticia parte con una supuesta ventaja respecto a otras competidoras más noveles: la experiencia. "Evidentemente cuanto más compites y más recorrido tienes, mayor es tu seguridad y menores los miedos a la hora de salir un tapiz", comenta de entrada antes de poner un pero. "Los nervios siguen estando porque cada año tienes unas inseguridades diferentes, siempre existen. Ahora, por ejemplo, me siento en la obligación de hacerlo mejor que las chicas que son más jóvenes que yo", explica. Una argumentación que solidifica también en el momento de "cometer un fallo". "Después de muchísimas horas y cientos de repeticiones, cuando algo no sale bien se te pasan mil cosas por delante, sobre todo porque sabes lo que va a pasar. Y ahí es clave la entrenadora, para tenerte la cabeza amueblada todo el año y hacerte entender que en una situación así debes seguir hasta el final", manifiesta.

Quizá por la edad Leticia se ha ido agarrando a nuevas supersticiones y manías. "He creado mi propio ritual que es digno de ver, pero creo que me da suerte y me sirve para desconectar de todo y entrar al tapiz con el piloto automático. Dejar que todo salga solo, intentar no pensar porque a veces la cabeza te traiciona", reconoce Batista, que no tiene problemas en especificar esos momentos previos al entrar al tapiz. "Tengo mis palabras con Jacke, me doy unos golpitos determinados y también otros al aparato para que esté despierto conmigo. Pero sobre todo me repito muchísimo una frase que mi madre me decía de pequeña: las cosas no son como empiezan sino como acaban, y que me vaya como me vaya hay que terminar, y terminar bien. Es algo que me ayuda bastante a desconectar bastante de los nervios que se viven en este tipo de competición".

Un ceremonial y, por extensión, la presencia de Leticia Batista en competición, que por ahora no tienen fecha de caducidad. "Normalmente las gimnastas se suelen retirar con 20 o 21 años, por lo que seguir compitiendo con 25 ya es un logro bastante grande, y estar arriba más aún", reconoce la tinerfeña sabedora de que "esto se acabará" más pronto que tarde, aunque ese cuándo no es capaz de especificarlo. Principalmente porque cada día de entrenamiento y competición es casi como un obsequio para ella. "Ahora mismo me siento plena y noto que lo que estoy consiguiendo es un regalo para mí, como si estuviera recogiendo los frutos de todo lo que he aprendido. Por eso vamos a ir competición a competición", afirmaba apenas unos días antes de iniciar la preparación de la temporada de conjuntos cuyo nacional será en diciembre, y a la vez dejar abierta de par en par la puerta de 2018. "A veces me planteo que debo retirarme y hacerlo en un buen momento, pero es que sigo en esto porque me gusta. Lo normal es que continúe en 2018", apostilla. Si es con la misma ilusión seguro que Leticia volverá a brillar como en ella es habitual.