Aveldaño, listo para darlo todo

Por fin, Lucas Aveldaño pudo enfundarse la camiseta del CD Tenerife. El defensa argentino ha pasado una semana un tanto atípica, puesto que el club decidió hacer unas pruebas médicas adicionales a las habituales que se realizan en pretemporada, pero tras ellas el Pelado Aveldaño recibió el OK. Todas estas vivencias le han marcado, pero positivamente. Así, el propio jugador explicó, durante su presentación en la sala de prensa del Heliodoro, que "estaba sorprendido porque nunca tuve nada. Nunca tuve chequeos tan específicos, lo seguí con nerviosismo, pero ya quiero enfocarme en la temporada. Según lo que he hablado con el médico, creo que el lunes empezaremos progresivamente. Se insistió mucho en la prueba que hicimos, pero no tengo nada y ya puedo respirar. No hay ninguna lesión y quiero estar lo antes posible a disposición del míster. Quiero sumar para el grupo porque el objetivo se consigue entre todos".

Sus siguientes palabras fueron para dar las gracias a la entidad por estar a su lado en esos momentos díficiles. "Agradezco también el apoyo de Alfonso Serrano y al doctor Valencia porque fueron días duros tanto para mí como para mi familia", señaló el central argentino, que luego explicó cuál es su estado actual tras el trajín vivido estos días. "Estaba haciendo la pretemporada con CA Belgrano y aquí no he podido hacer nada por lo que ha pasado, pero me encuentro bien físicamente", defendió.

Pero lo que quiere verdaderamente Aveldaño es pasar página y centrarse exclusivamente en lo deportivo. El nuevo jugador tinerfeñista reconoció que "una de las cosas que me motivaron para venir fue hasta donde llegó el CD Tenerife. Es alentador". "Del grupo habla por sí solo donde llegaron la temporada pasada porque son muy ambiciosos. Antes de venir me gusta leer un poco la historia del club y he visto que ha habido muchos argentinos que han pasado por aquí. Esperemos que sea un buen año", explicó.

Y luego reconoció que "al míster no lo conocía personalmente, pero en mi paso por el Mallorca me hablaron muy bien de él como jugador y creo que está demostrando su valía en su trayectoria como entrenador. Ya hemos hablado".

A la hora de definirse, el Pelado Aveldaño dijo que "soy un futbolista temperamental, algo que me sale de forma natural, y trato de utilizarlo para hacerlo lo mejor posible. Por suerte hice algunos goles y trato de aprovechar mi altura cuando me incorporo al ataque. Un central debe ser ordenado, que vea todo de atrás y, de ahí para adelante, encargarse de la posición donde me toca jugar".

El argentino llega a España a cumplir su segunda aventura futbolística. Cuenta con una temporada de experiencia, la que vivió en el Mallorca, en el que jugó 41 partidos de liga, llegando a ser en varias ocasiones capitán del cuadro balear. "Cuando uno sale de su país, la adaptación es uno de los mayores problemas, aunque no me costó y fui uno de los que más partidos jugué en el Mallorca".

Finalmente, Lucas Aveldaño envió un mensaje a los seguidores del club blanquiazul: "La afición la vi en los últimos partidos y los resultados mandan para que todo acompañe. Necesitamos a nuestros aficionados y creo que seguirán apoyándonos, y más después de lo que hizo eñ Tenerife en la campaña anterior".

El secretario técnico del CD Tenerife, Alfonso Serrano, acompañó a Lucas Aveldaño durante su presentación y, a modo de bienvenida, le deseó en nombre del club "toda serie de éxitos". "Antes que el fútbol, está la vida de uno y eso es lo más importante. Hablamos y nos preocupamos principalmente de su salud, puesto que el fútbol era secundario. Estamos muy contentos de que todo haya salido bien y pueda competir con nosotros", dijo Serrano.

Serrano señaló como motivos de su fichaje "su experiencia, su carácter y porque va a aportarnos en la estrategia, faceta que domina perfectamente tanto en defensa como en ataque". El secretario técnico amplió sus argumentos diciendo que "va a aportar competitividad en el grupo dentro de su posición.