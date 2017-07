Acosta llega "con muchas ganas"

De la Copa Oro a la pretemporada. De la selección al CD Tenerife. De Honduras a la Isla. Bryan Acosta aterrizó ayer en Los Rodeos para ponerse a las órdenes de José Luis Martí. El hondureño, centrocampista con buen manejo de balón y gran disparo a puerta, emprende la aventura fuera de su país siguiendo la estela de dos de sus compatriotas: Antony Choco Lozano y Darixon Vuelto. El fútbol catracho sedujo hace unas temporadas a Alfonso Serrano y el director deportivo de la escuadra tinerfeñista no dudó en traerse a una de sus más jóvenes promesas.

Con 23 años y procedente del Real Club Deportivo España de San Pedro Sula, a Bryan Acosta se le presenta su gran oportunidad. Así lo reconoció el propio jugador en sus primeras manifestaciones en suelo tinerfeño: "Estoy con muchas ganas por haber cumplido este sueño", dijo, para luego explicar cómo surgió la posibilidad de recalar en el fútbol español: "Desde hace varios meses se venía hablando con mi representante sobre la opción de venir al CD Tenerife y la verdad es que estoy bastante satisfecho".

Sin duda, la figura de Choco Lozano aparece como clave en la operación. Bryan Acosta no lo niega, es más, le da una importancia primordial para acabar de vestir los colores azul y blanco: "He conversado con mi compañero de selección Antony Lozano, quien me dio buenas referencias tanto del club como de la Isla", reconoció.

Del Tenerife le sedujo, además, su deseo de hacer grandes cosas. "El fútbol europeo es muy competitivo y el CD Tenerife está un paso por delante en la élite", senaló. La apuesta que hace la secretaría técnica por Acosta es de largo recorrido, dándole tiempo para que se establezca y sea capaz de dar lo mejor de sí mismo en una competición tan fuerte como la Segunda española. El jugador explicó que "vengo con un futuro largo que esperamos que sea bueno, y donde consigamos muchos éxitos en estos cinco años".

Polivalente, Bryan Acosta se puede desenvolver en varias zonas del campo, aunque donde más cómodo se siente en el centro. "Soy centrocampista, pero el míster decidirá dónde utilizarme", adelantó. Pero no lo tendrá fácil el hondureño, porque en esas posiciones Martí cuenta con hombres de mucho peso en el juego como Vitolo y Aitor Sanz, a los que se une un todoterreno como Alberto.

Sobre su actual estado de forma, nada que explicar. Llega tras disputar con su selección la Copa de Oro, siendo titular en los equipos iniciales de Honduras. Aún así, Acosta dijo que "después de la Copa de Oro, estoy bien físicamente y venimos con todas las ganas.Quiero hacer las cosas bien".

Con el CD Tenerife2017/18 ya en marcha, Bryan Acosta se pondrá hoy mismo a las órdenes de José Luis Martí. En su agenda figura los reconocimientos médicos que se desarrollarán en Hospiten Rambla a partir de las 9:30 horas. Una vez concluídos, lo normal es que se traslade a El Mundialito para conocer a sus nuevos compañeros. A las 18:00 horas está fijado la segunda sesión de trabajo, en donde ya se vestirá de corto. El CD Tenerife tiene el sábado su segundo compromiso de pretemporada, en este caso ante la Selección de El Hierro, y su concurso parece un poco precipitado.

Pero, aunque tiene todo por delante para demostrar su valía, su mente ya está en modo tinerfeñist:. "El objetivo colectivo debe de ser el intentar el objetivo de luchar por el ascenso, mientras que personalmente espero acoplarme rápido para ganarme un puesto en el once", sentenció Bryan Acosta.