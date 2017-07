Cristo abandona el Tenerife para firmar por cuatro años en el Madrid

Cristo González ya es historia en el CD Tenerife, al menos por un tiempo. El futbolista de Añaza, uno de los jugadores más talentosos que ha producido la factoría blanquiazul en los últimos años, ha decidido seguir persiguiendo su sueño pero en otro lugar. Ayer mismo, nada más firmar su desvinculación de la entidad chicharrera, viajó a la capital de España para sumarse al trabajo de pretemporada con el Real Madrid Castilla, equipo en el que jugará las próximas cuatro temporadas.

La salida del canterano blanquiazul era obligada, después de que desde el CD Tenerife se anunciara que al no aceptar las propuestas de renovación que le presentaron pasaría esta temporada, la última que le restaba del contrato que le unía al club canario, a jugar en el filial. Por tanto, los agentes de Cristo no tuvieron más remedio que acelerar sus gestiones con el fin de encontrar una fórmula para sacar a su representado de la entidad chicharrera. No fue sencillo, ya que el Tenerife no estaba dispuesto a dejar marchar sin una contraprestación digna a uno de sus futbolistas de mayor potencial de su cantera. Sin embargo, después de unas largas y complicadas negociaciones, ayer se culminó una operación a través de la cual la institución que preside Miguel Concepción recibirá en torno a 800.000 euros.

Cristo González publicó ayer una carta de despedida en las redes sociales en un tono muy conciliador cuyo contenido se basaba principalmente en agradecer el trato que hasta la fecha le había dispensado tanto el CD Tenerife como su afición. De hecho el título no puede ser más revelador ("Gracias por tanto, Tenerife"). El hasta ayer futbolista del representativo comienza diciendo: "Después de tantos años en un equipo que tanto significa para mí, llega el momento de poner fin a una larga (y muy intensa) etapa para emprender nuevos rumbos y cumplir mis sueños de futbolista".

Cristo continúa su escrito reconociendo lo que el club ha hecho por él, especialmente en momentos complicados: "Es lo justo agradecer al CD Tenerife todo lo que hizo por mí. Lo que supuso en mi crecimiento como deportista y como persona; las facilidades que me dio para sentirme realizado; las atenciones que me brindó a lo largo de tantos años; y especialmente la ayuda que me ofreció en los momentos difíciles". De igual manera, agradece los consejos y la ayuda de sus compañeros tanto en el primer equipo como en la cadena de filiales, así como de los entrenadores que ha tenido y de la directiva, por facilitar su salida ahora. Por último, da las gracias a la afición, al tiempo que le pide disculpas por las veces que se equivocó y que no pudo rendir al nivel más óptimo. Le desea lo mejor al Tenerife y dice: "Allí donde vaya, seré blanquiazul".