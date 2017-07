Concepción: "No tengo dudas de que el equipo será competitivo"

Aprovechando su presencia en la puesta de largo de la campaña de abonos, Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife, aprovechó para realizar un repaso por la actualidad blanquiazul, no solo en lo concerniente a la captación de aficionados para el próximo curso, sino también sobre la configuración de la plantilla.

Ambición. "Gracias a las alegrías que nos brindó el equipo la asistencia media se situó en más de 12.400 espectadores. No tengo dudas de que más pronto que tarde regresaremos a la máxima categoría del fútbol español, donde se merece estar el CD Tenerife, su afición y nuestra tierra. La ilusión, la ambición, y esa llama del tinerfeñismo que se mantiene encendida marcarán el camino? Estamos con fuerzas para revivir los momentos mágicos de hace unas semanas que todavía recordamos. Conocemos el camino y volveremos a ser competitivos".

Superar los 9.600. "Queremos superar esos 9.600 de la campaña anterior y esa esperanza tenemos. Por nuestra parte lo estamos poniendo todo, a ver si nuestra afición es receptiva a abonarse. Esta última liga nos ha dejado mucha ilusión porque nos hemos quedado a muy poquito de lograr el ascenso y ahora hay que apoyar y arropar al equipo. Desde el club se ha hecho un esfuerzo para poner el mejor precio posible y los ingredientes están ahí. A los aficionados les pido que aprovechen esta ocasión porque es única".

La plantilla actual. "Hemos ido completando nuestra plantilla para cubrir los huecos de jugadores importantes que aportaron bastante la pasada temporada. No tenemos ninguna duda de que tendremos un equipo competitivo para poder luchar. Faltan todavía algunos fichajes, tres o cuatro más, pero tenemos tiempo hasta el 31 de agosto. Estamos tranquilos porque ya tenemos la estructura del año pasado y ahora falta reforzarla para salir a por todas, que es lo que quiere nuestra afición. Si partimos de esa base seguro que vendrán buenos resultados que nos podrán arriba, donde queremos estar".

Esperar fichajes. "De la última reunión que tuve con Alfonso Serrano sé que se están trabajando en varios frentes, aunque hay que esperar por los delanteros que queremos nosotros ya que el mercado en España está un poco limitado, aunque estamos mirando también hacia el exterior. Ahora mismo no hay nada cerrado pero sí hay conversaciones avanzadas con jugadores de referencia que nos pueden aportar lo que buscamos".

Nano. "El club propietario, el Eibar, quiere venderlo después de no tener minutos el año pasado. En caso de que lo cedan nosotros tenemos mucho interés en que venga aquí. Tenemos la esperanza de que venga con nosotros, pero en él no se centra todo nuestro proyecto. Si llega, bienvenido sea, pero estamos trabajando para completar una plantilla competitiva con el fin de estar dentro de ese grupo de los mejores".

El c ésped. "Estaba previsto solicitar el primer partido fuera, pero una vez que no se pudo cambiar al césped no ha sido necesario. Con el concierto que hubo estamos a marchas forzadas para que si nos tocara debutar en casa, hacerlo bien. Los técnicos están trabajando y se nos ha prometido al club que el césped va a estar aceptable si el primer partido es en casa".