Pérez Borrego deja su cargo tras cumplirse su año de excedencia

El director general del CD Tenerife, Víctor Pérez Borrego, dejará hoy su cargo en el organigrama de la entidad blanquiazul al expirar la excedencia a la que se había acogido en el Cabildo Insular. Pérez Borrego, ingeniero de Montes y ex vicepresidente del Cabildo Insular en la etapa de Ricardo Melchior, fue nombrado por el Consejo de Administración presidido por Miguel Concepción y el 16 de agosto de 2016 tomó posesión de su cargo. " Sé que me incorporo a un tren en marcha, a una institución que en su organización tiene, y ya he podido conocerlos en los últimos días, a grandes y competentes profesionales tanto en el área deportiva como en la no deportiva. Me corresponde a mí adaptarme al ritmo y la cultura del CD Tenerife", señaló ese día.

Dicho y hecho. El director general del club isleño, entre otros muchos asuntos, mantuvo una estrecha relación con las peñas blanquiazules: "Es necesario tener más cercanía y conexión con los aficionados y diría que con todas la sociedad tinerfeña por todo lo que representa el CD Tenerife", defendió. Pérez Borrego impulsó el proyecto de la Fundación del club y también será recordado por la actitud casi paternalista que tuvo con el japonés Gaku Shibashaki en las primeras semanas de estancia del futbolista nipón en la Isla.