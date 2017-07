Kilian Jornet gana la Hardrock corriendo 140 km con un hombro dislocado

El deportista español Kilian Jornet, que en mayo ascendió dos veces el Everest en una semana, se llevó la victoria en la carrera de montaña norteamericana Hardrock, la cuarta de su palmarés, tras correr 140 kilómetros con un hombro dislocado.

Jornet completó el recorrido de 160 kilómetros (100 millas), y con 20.132 metros de desnivel acumulado, en un tiempo de 24h32. Su logro es mayor al correr durante 140 kilómetros con un hombro dislocado y el brazo en cabestrillo después de sufrir una caída en el 21.

"Estoy muy contento con la victoria. No pensaba que pudiera terminar porque el hombro me dolía bastante, pero finalmente he ido avanzando y he podido llegar a meta. Aparte de eso, las sensaciones han sido muy buenas durante el recorrido, aunque ha sido una prueba muy dura con una bonita batalla junto a grandes corredores", explicó Kilian Jornet al cruzar la meta.

Esta es la cuarta victoria consecutiva del corredor catalán en esta prueba de larga distancia disputada en Colorado.

Tras esta victoria en Estados Unidos, Kilian Jornet se preparará para disputar la Sierre Zinal, en Suiza.