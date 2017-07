Grigonis: "En este momento el Alba era la mejor opción para mí"

Apenas unas horas después de haber ejecutado su cláusula de salida en el Iberostar Tenerife y poner rumbo hacia el Alba Berlín, Marius Grigonis atiende a La Opinión de Tenerife. Lo hace desde su Kaunas natal, donde estos días se prepara de forma intensa e individual de cara a un Eurobasket donde parece tener hueco fijo en la lista de 12 de la selección lituana. "Me he decantado por el Alba porque creo que es un paso más en mi carrera, podré jugar la Eurocup y además estaré a las órdenes de Aíto, un gran entrenador que seguramente me ayude a mejorar mucho y más rápido", apuntaba el exterior báltico. Según Grigonis, "no podía decir que no a la oferta del Alba" que el cuadro berlinés le puso a lituano sobre la mesa. Se trata de un contrato de tres años, si bien admite que primero "habló con el Canarias" en relación a su posible continuidad, a la vez que desechó otra propuesta del Zenit de Sant Petersburgo. "En este momento el Alba era la mejor opción para mí", añade al respecto.

Pese a tomar la decisión de marchase, lo hace Grigonis "solo con los mejores recuerdos, tanto dentro como fuera de la cancha". "Me gustó mucho Tenerife y estoy seguro que volveré, no se si como jugador, pero como turista desde luego que sí", comenta el excanarista, que como mejor momento de su estancia en la Isla se queda "con el triunfo en la Champions League", un instante que califica como "increíble" y al que incluso da prioridad respecto a la "mención como MVP de la final". "Solo quiero darle las gracias a todo el mundo del canarias por este año. No sé cuándo, pero seguro que nos veremos", añade en este sentido.

Se va Grigonis, según reconoce él mismo, tras "haber mejorado" su "juego de pick and roll", un aspecto en el que le da "las gracias a Txus (Vidorreta) por haber confiado" en él. Eso sí, admite Marius que todavía debe "mejorar muchas cosas, tanto física como técnicamente". Sobre las situaciones en las que se le tildaba de una extrema frialdad sobre la cancha el lituano no se esconde. "Tengo la cabeza fría, sí, pero no sé por qué. Soy así desde que empecé a jugar".

Ya desde la distancia, Grigonis "no" sabe "cómo puede afectar" en el Iberostar tanto su marcha como la de otras piezas importantes esta pasada temporada. "Afectará, pero siguen ocho jugadores del año pasado y además llega un buen entrenador como es Markovic. Creo que tienen muchas opciones de repetir los resultados de este último año".