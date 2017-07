España felicita a Muguruza

El mundo de la politica y la sociedad no ha dudado en lanzar sus mensajes de enhorabuena por las redes sociales hacia la tenista española Garbiñe Muguruza.



Con tan solo 23 años, ha conseguido ponerse a Veur Williams en un partido rápido y limpio en el que el ultimo set ha terminado en 6-0. Toda una barrida por parte de Muguruza, que lleva desde los 3 años raqueta en ristre y que en 2014 subió a lo alto del tenis profesional con su primer Roland Garros.



Así pues, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado a la tenista española Garbiñe Muguruza por su "imponente" victoria en Wimbledon frente a la estadounidense Venus Williams. "Imponente @GarbiMuguruza, campeona de Wimbledon que hace historia ganando su segundo Grand Slam. Felicidades", ha escrito Rajoy en su perfil de Twitter.



Junto al mensaje, Rajoy ha colgado una foto en la que aparece en el interior de un avión, a su regreso de Bilbao, acompañado del vicesecretario del PP Javier Maroto, siguiendo el partido a través de un ordenador portátil.







Extraordinaria @GarbiMuguruza , campeona en Wimbledon. Muy orgullosos de tu capacidad de superación @deportegob — Iñigo Méndez de Vigo (@IMendezdeVigo) 15 de julio de 2017

Se puede ganar y se puede vencer. Hoy Garbiñe has ganado y has vencido con fuerza, autoridad y clase. !Felicidades

campeona! @GarbiMuguruza — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 15 de julio de 2017

Por su parte, Íñigo Méndez de Vigo ha felicitado a la tenista española Garbiñe Muguruza por su victoria en Wimbledon frente a la estadounidense Venus Williams. "Extraordinaria @GarbiMuguruza, campeona en Wimbledon. Muy orgullosos de tu capacidad de superación", ha señalado en su Twitter.Por otro lado, desde la cuenta oficial de la Casa Real no han dudado en alabar el gran partido que ha realizado la tenista de 23 años. "Se puede ganar y se puede vencer. Hoy Garbiñe has ganado y has vencido con fuerza, autoridad y clase. !Felicidadescampeona!", han señalado en nombre de Felipe VI y Doña Letizia.Pedro Sánchez también se ha subido al carro de las felicitaciones. "¡Enorme!", le ha dicho en su cuenta de la conocida red social.