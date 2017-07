Barguil deja sin premio a Contador y Landa

El francés Warren Barguil (Sunweb) celebró por todo lo alto la Fiesta Nacional del 14 de julio al ganar la decimotercera etapa del Tour, entre Saint Girons y Foix, de 101 kilómetros, a la que se sumaron como protagonistas el colombiano Nairo Quintana y los españoles Alberto Contador y Mikel Landa. El italiano Fabio Aru mantuvo el jersey amarillo en una etapa explosiva de principio a fin, no apta para cardíacos.

Barguil, de 25 años, fue el más rápido dentro del grupo de cuatro escapados que se jugaron al esprint el triunfo de etapa. Se anticipó en la meta de Foix a Quintana, Contador (Trek) y Landa (Sky). El cuarteto puso contra las cuerdas al grupo del líder Fabio Aru, quien mantuvo el jersey amarillo en jornada de máxima intriga. El ciclista italiano cruzó la meta junto a Chris Froome (Sky) a 1.49 minutos.

Mikel Landa saltó al quinto puesto de la general a 1.09 minutos y se confirmó como algo más que una segunda baza del Sky. El español está en momento dulce, tal vez mejor que su jefe de filas. Se rebeló también Nairo Quintana, octavo a 2.07, herido pero no muerto, e incluso Contador, el dinamitero de la etapa desde el primer puerto, en modo Formigal, en el límite del top ten a 5.22. "He corrido para disfrutar, no tengo nada que perder. Sigo al límite física, con muchos dolores, y psicológicamente por no poder luchar por la general. Traté de volcar la general y buscar la etapa", dijo el español.

El Tour salía de Pirineos con una etapa formato reducido, con tres puertos de primera y sus respectivos descensos. Un volcán pendiente de que alguien aplicara una simple cerilla para que explotara.

Quién mejor que Contador para hacerlo. El madrileño, herido y lejos de su mejor forma, sigue siendo un peligro. Y lo demostró rompiendo la carrera a las primeras de cambio, en el ascenso inicial al Col de Latrape, donde se marchó con Mikel Landa. Ahí empezó el festival español en la fiesta francesa.

Dos de los mejores escaladores del pelotón pusieron asfalto por medio con amplias miras. Empezaba toda una partida de ajedrez y de estrategias múltiples. El Sky mandó a Landa en vanguardia, intercaló a Kwiatwokski y dejó a Froome con el líder y los señores del podio. El Movistar movió ficha con el propio Quintana en un grupo perseguidor, al que también se apuntó Barguil, que para algo tenía que lucir el maillot de la montaña en los tres puertos del menú del día.

Contador aprovechó los últimos kilómetros para dar palique a sus compañeros de fuga. Buscaba la etapa, convencerse de paso de que aún le quedan cartuchos en este Tour. Pero en el Tour nadie regala un centímetro.

Contador esprintó el primero, pero Barguil, el mismo que perdió la etapa de Chambéry por la foto de meta ante Urán, fue más rápido.