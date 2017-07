El Fígaro se refuerza con la internacional Marisa Fernández

El Fígaro Peluqueros continúa dando pasos firmes en la creación de su plantilla de cara al ambicioso proyecto blanquiazul 2017-18 y por ello, ha decidido incorporar a sus filas a la central sevillana, Marisa Fernández, quien se convierte en el tercer refuerzo del conjunto tinerfeño.

Con un amplio currículum a sus espaldas, entre los que destaca su participación en el CV Cuesta Piedra Santa Cruz y otros conjuntos nacionales e internacionales de gran nivel, la jugadora de 1,94 m regresará ahora a España para jugar en la máxima categoría nacional tras su paso por el equipo húngaro Jászberényi Röplabda Klub. La experiencia de la internacional española será una garantía para la red del Fígaro en su tercer año en la Superliga Femenina.

Feliz por su incorporación, Marisa Fernández confiesa que no fue difícil decidirse por el club blanquiazul. "La comunicación con Haris siempre ha sido muy buena, ya habíamos mantenido diferentes conversaciones y ahora estoy en un momento de mi carrera deportiva en el que deseo jugar a un alto nivel competitivo siendo ambiciosa con los objetivos. No encontré ningún club mejor para lograrlo", manifiesta.

La central ha estado muy pendiente de los éxitos del Fígaro en su última campaña y añade que "he seguido la evolución de este equipo. He podido ver que es un equipo sólido y constante, capaz de conseguir sueños que no eran los fijados a priori y que con esfuerzo han sido capaces de conseguir grandes metas".

Al ser preguntada por sus objetivos para el próximo curso, Marisa deja claro que "me pongo al servicio del equipo. Quiero aportar mi experiencia, la competitividad que va innata en mí y con mucho trabajo conseguir lo que nos propongamos. Mi filosofía es muy parecida a la del club y sé que lucharemos por todas las competiciones que se abran en el camino".

La jugadora, que ya se siente "chicharrera de adopción", ha enviado un mensaje a la afición blanquiazul: "A los seguidores del Fígaro les quiero decir que para mí será un placer jugar para ellos. Se han convertido en una de las aficiones más respetuosas y voluminosas de España y será bonito luchar juntos".