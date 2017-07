Expósito y Quintero, de reestreno en el Rally Senderos

El Rally Senderos de La Palma deberá servir de desquite al equipo de la Escuela de Pilotos Tu Club DISA Copi Sport, formado por Domingo Expósito y Mario Quintero a bordo del Volkswagen Polo GTI de Domingo Alonso. La excelente competitividad que demostraron en los ocho tramos que pudieron completar del pasado Adeje, nos hace ser optimistas de cara a esta segunda prueba.

Con los colores de DISA, Volkswagen Canarias, Naviera Armas, Loro Parque e Integral del Automóvil, el equipo formado por el debutante en competición Domingo Expósito y su experimentado copiloto, Mario Quintero, llegan hasta la isla de La Palma como abanderados de un proyecto que pone el volante de un coche de competición en manos de jóvenes promesas del automovilismo canario. La Isla Bonita es también espectacular por lo variopinto de sus tramos cronometrados, siendo una prueba de fuego para cualquier equipo de rallyes, más si como es el caso de Domingo, es su segunda participación en competición y primera en La Palma: "En el Adeje entrenamos las especiales en casa y quieras o no ya las conoces, aunque sea en modo paseo. El Senderos es viajar, salir de casa? y eso ya impone respeto; pero a la vez es todo un reto. Sigo en una nube, no me creo aún que esté en el mejor equipo de Canarias y que me hayan dado esta oportunidad. Estoy esforzándome en hacer los deberes todo lo bien que pueda y para ello la ayuda de Mario es fundamental, le estoy muy agradecido. Y por supuesto a todo el equipo DISA Copi Sport porque cada año un solo piloto canario está en mi situación. Tengo unas ganas enormes de que llegue el viernes.

Como director deportivo de Copi Sport, Fernando Capdevila asegura que "solo el hecho de conseguir que Domingo complete su primer rallye, sería un éxito. Si además tenemos en cuenta que tendrá que hacerlo en un siempre complicado Rallye Senderos de La Palma, el mérito será por partida doble. Tanto Mario como el resto del equipo DISA Copi Sport están plenamente involucrados con él, y los resultados exitosos llegarán muy pronto"