Carlos Sainz: "Siempre he disfrutado las calificaciones en Silverstone"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) acude optimista al Gran Premio de Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana donde siempre ha "disfrutado" de las calificaciones en Silverstone, un trazado en el que se subió por primera vez a un monoplaza de Fórmula 1.

"Siempre he disfrutado mis calificaciones en esta pista y puedo asegurar que siempre tengo una sonrisa en mi cara cuando piloto allí", señaló Sainz en declaraciones facilitadas por su equipo, donde recuerda que siempre ha calificado y terminado la carrera en octavo lugar. "No es una mala posición y es justo decir que he hecho un muy buen trabajo cada año en este circuito. Espero que continúe siendo el caso este año o incluso mejor", añadió.