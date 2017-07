Vía libre para Gipuzkoa y Miraflores

La Asamblea General de la ACB, celebrada ayer en Barcelona, aprobó las nuevas condiciones económicas de acceso a la Liga Endesa acordadas por la comisión negociador la semana pasada, y que sustituyen el canon de ascenso por una cuota llamada valor de participación, que esta temporada es de 1.616.084 euros. La Asociación -con la presencia del CB Canarias de la mano de Félix Hernández y Santiago Cacho- dio visto bueno, tal como pactó con la Federación Española (FEB) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), que esa cantidad será abonable por el club que ascienda en un plazo de cuatro campañas y reembolsable en caso de descenso. De esta forma, tanto el Donosti Gipuzkoa como el CB Miraflores ven como se les allana el camino para hacer efectivo su ascenso y jugar la próxima edición de la Liga Endesa, aunque solo tienen de plazo hasta el 15 de julio.

Se trata una cuantía muy inferior a las cantidades que se manejaban hasta la fecha (4,7 millones entre canon y Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos), y que podrá ser abonada a lo largo de cuatro temporadas (en la primera deberán pagar una cuota de entrada de 404.021 euros) y con derecho a la devolución del importe aportado en caso de descenso. El acuerdo con la Federación Española de Baloncesto está avalado por el CSD, y será comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Seguirá con 17 clubes

"Sin perjuicio de considerar estas cuotas de total legalidad y continuar defendiéndolas en tribunales", según ha informado la ACB en un comunicado, la Asociación de Clubes de Baloncesto no exigirá a los clubes que asciendan el canon de entrada (3.129.398 euros + IVA) y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (1.564.697 euros + IVA, retornable en caso de descenso), objeto de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ni tampoco la cuota de participación (115.000 euros).

La comisión negociadora había alcanzado también un principio de acuerdo con FEB y CSD respecto a una reducción de la competición a 16 clubes en 2019 y el modelo de ascensos y descensos en las próximas campañas. No obstante, dicho texto no ha obtenido el respaldo necesario de los clubes en la Asamblea General y no ha sido aprobado, acordándose continuar las negociaciones para encontrar el modelo de competición adecuado para los intereses del global de los equipos.