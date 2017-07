Roca: "Es una buena noticia para el baloncesto español"

El presidente de la ACB, Francisco Roca, calificó como "buena noticia para el baloncesto español" que la Asamblea haya aprobado las "asumibles" nuevas condiciones económicas para poder ascender. "Este acuerdo es una buena noticia para el baloncesto español. Los clubes han hecho un gran esfuerzo en la negociación, rebajando notablemente las condiciones de acceso para que se puedan producir los ascensos y alcanzar un modelo consensuado entre todas las partes", señaló Roca. Para el citado dirigente esta nueva cantidad es "notablemente inferior" a los casi 4,7 millones que sumaban la cuota de entrada y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos, "a la vez que preserva unos requisitos económicos razonables, circunstancia que contempla la Ley del Deporte". Respecto a la no aprobación del nuevo modelo de competición, el presidente de la ACB confesó que no había sido "un no rotundo", pero que "el modelo negociado con FEB y CSD no goza del consenso interno necesario". "Tenemos que seguir hablando, tanto internamente entre los clubes como con la FEB y el CSD para trabajar los detalles del acuerdo de modo que se acerque más a los intereses globales de todos los equipos", añadió. LOT