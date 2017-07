Carlos Alonso considera inviable que Tenerife ejerza como sede única

Continúa el tira y afloja -cada vez con mayor sensación de desorganización colectiva- ante la posibilidad de que la Copa del Mundo 2018 se celebre en la Isla. Después de un primer momento en el que parecía todo arreglado (el secretario general de la FIBA, Patrick Baumann, lo dio por hecho), un segundo momento de desasosiego con un comunicado colectivo de renuncia, y la intentona a la heroica protagonizada el domingo por José Manuel Bermúdez, ayer se vivió un nuevo capítulo, esta vez en clave negativa. Y es que una serie de mensajes en twitter por parte de Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular, dan a entender que la institución isleña ve inviable e innecesario el desembolso para que Tenerife pueda albergar el citado evento así como otros paralelos englobados en el mismo paquete.

Así, Alonso invitaba a la reflexión en las redes sociales, señalando que acoger esta Copa del Mundo "costaría a las administraciones canarias [Gobierno, Cabildo y ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna] casi 6,5 millones de euros", para especificar posteriormente que de esa cantidad, unos 4,5 millones pertenecerían al canon que se debe pagar a la Federación Española y a la FIBA, otros 300.000 euros serían "para gastos corrientes", mientras que el resto iría destinado a las pertinentes obras, al margen de recordar que el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz "no podría ser utilizado durante meses".

Además, y ante las respuestas que obtuvo a sus anteriores mensajes, Carlos Alonso quiso dejar claro que estas reticencias no son ni dejan de ser por "tratarse de deportes masculino o femenino", y recordó que la celebración en la Isla de la Copa del Mundo Femenina traería aparejada la disputa en Tenerife de varios partidos de la selección española masculina, entre ellos un triangular a principios de este próximo mes de agosto. Lo cierto es que esta postura de Alonso podría significar un importante freno en el último y desesperado impulso que se quiere dar para que Tenerife albergue la Copa del Mundo femenina de 2018.

De forma paralela y contraria, el Grupo Popular en el Cabildo emitió ayer un comunicado en el que reclama del equipo de gobierno insular "que lidere y no deje escapar la oportunidad de que Tenerife sea la sede de la próxima Copa del Mundo femenina". La responsable de Deportes del citado partido, Natalia Mármol, hizo hincapié en la importancia capital que tiene la celebración de este evento para la economía y promoción turística de la Isla de Tenerife, los aficionados al baloncesto, el deporte femenino y, en especial, el baloncesto femenino, en un punto álgido tras la victoria de España en el Eurobasket. Así, apunta que España es una de las "favoritas para alzarse con la medalla de oro de la Copa del Mundo" por lo que a su entender no habría "mejor lugar que Tenerife para que España suba al podio mundial del basket femenino; sería un sueño". "Además se trata de un acontecimiento que contribuye de forma clara al fomento del deporte isleño y a dar un empujón a a ese binomio virtuoso deporte-turismo por el que venimos luchando para diversificar nuestra oferta turística de sol y playa, por lo que no acabo de entender la ausencia de entusiasmo de Carlos Alonso, por la celebración de la Copa del Mundo", añadió Natalia Mármol.