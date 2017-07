Javier Tebas pide gestión e integridad al fútbol no profesional

Javier Tebas pide gestión e integridad al fútbol no profesional

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió a los clubes de fútbol no profesional un esfuerzo para fomentar la gestión y la integridad en el fútbol, durante el II Congreso de ProLiga, clausurado con el compromiso de crear nuevas estructuras en el fútbol no profesional. Más de 180 personas pertenecientes a clubes y delegaciones de Segunda División B y Tercera División, encabezados por el presidente de ProLiga, Óscar Garvín, participaron en Madrid en el II Congreso y la segunda jornada de Formación LaLiga-Proliga.

Tebas destacó durante su intervención la importancia de la gestión deportiva de los clubes y puso como ejemplo el trabajo de LaLiga con el fútbol femenino. "Hemos fomentado la creación de una asociación de clubes de la Liga Iberdrola, hemos fomentado la creación de Proliga, y hemos apostado por la gestión y la integridad en ambas asociaciones", dijo.

Tebas destacó la importancia de trabajar la integridad en el fútbol no profesional. "Menos folletos y más unidades de integridad, más monitorizar partidos y apuestas, y más colaboración con la Policía", apuntó. El presidente de LaLiga explicó que es necesario crear un producto audiovisual de los partidos cuidado. "Si el producto está podrido por asuntos de integridad, no lo va a querer nadie, si hay incidentes de violencia en los estadios no lo vamos a vender, es cuestión de gestionar bien".

"A veces", añadió, "los clubes profesionales tenemos la sensación de que el dinero que se entrega no llega donde queremos que llegue. El 20 julio se decidirá en la Asamblea de la RFEF cómo se repartirá el dinero. Antes del Real Decreto se entregaban 25 millones de euros y ahora casi son 53 millones los que se destinan al fútbol aficionado. Si los derechos del fútbol profesional crecen, el del aficionado también", explicó.

Para finalizar, Tebas destacó la importancia de trabajar la integridad y el juego limpio poniendo como ejemplo el Caso Eldense. "No es un caso aislado, es la punta del iceberg de una situación actual que recoge entre 70 y 80 partidos que han sido amañados", explicó. "Hay dos aspectos, uno es la vinculación al mundo de las apuestas de los propios jugadores y otro la aparición de tramas internacionales que están haciendo apuestas en clubes".

El presidente del CD Eldense, David Aguilar, agradeció a Javier Tebas y a LaLiga su ayuda y apoyo en la resolución del caso. "Íbamos a estar con cualquiera que no llame porque es nuestra obligación. Estos casos afectan a vuestro fútbol que también es el nuestro". Óscar Garvín, presidente de la asociación de clubes de Segunda División B y Tercera División, clausuró la jornada. "Nuestro objetivo no debe ser pedir dinero al fútbol profesional, sino trabajar y crear estructuras en nuestro fútbol", dijo.