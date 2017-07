Doornekamp: "Que Txus fuera al Valencia importó en mi decisión"

De la mano de Txus Vidorreta. Eso es lo que se puede extraer de las primeras palabras del excanarista Aaron Doornekamp como nuevo jugador del Valencia Basket. Y es que la vinculación profesional que se creó entre el alero canadiense y el preparador bilbaíno ha resultado clave para que ambos continúen juntos en la ciudad del Turia. "Va a ser bonito volver a jugar para Txus; obviamente hemos tenido éxito en Tenerife, con una experiencia brutal en mi primer año en ACB y con él. Es bueno ir a Valencia con él y los dos sabemos que vamos a tener presión para hacerlo bien. Que él estuviera allí fue una parte importante en mi decisión, claro", reconoció el exterior con pasaporte holandés.

Señala Doornekamp, que el taronja "es el club más grande" en el que ha "jugado nunca, especialmente viniendo de ganar la Liga Endesa". "Es un gran paso para mí. He sido afortunado de jugar en grandes equipos, pero nunca uno tan grande como uno de este calibre. Es un gran paso en mi carrera", reiteró. Además, no esconde Aaron que "es un desafío especial unirse a un equipo que acaba de ganar la Liga Endesa". "Es difícil, porque siempre quieres mejorar cada año con tu club, y acaban de ganar la mejor liga en Europa. ¿Cómo mejoras eso? Va a ser una temporada muy dura, jugando Euroliga con muchos partidos entre semana y tratando de mantener un nivel tan alto como el que tuvieron este año pasado en la Liga Endesa. Me gusta la oportunidad que tengo pero sé que va a ser difícil. Debemos mejorar cada día, y yo debo tratar de encajar bien en ese alto nivel", dijo en este sentido.

Al margen de la presencia de Txus Vidorreta, Doornekamp también admite que el poder disputar la máxima competición continental es un aliciente extra. "La Euroliga es un gran desafío, ya que hablamos de los mejores equipos de Europa, y el nivel de basket es muy alto. Me apetecía saber qué tal era ese desafío y esto pesó, pero Valencia siempre ha sido uno de los equipos punteros en España, que pueden llegar a jugar Euroliga. No fue lo más decisivo, pero como jugador siempre quieres tratar de jugar al más alto nivel posible, y la Euroliga es esto en Europa. La Euroliga pesó, pero la razón principal era ir a un club tan grande como Valencia, por encima de la Euroliga", dijo finalmente