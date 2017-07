La Asamblea de hoy define el mapa futuro de la ACB

La ACB dibuja hoy el que será su mapa para los próximos años. Después de numerosos tiras y aflojas, y hasta incluso la creación de una comisión de varios clubes que han ejercido como portavoces en distintas reuniones con la Federación Española y el Consejo Superior de Deportes, el basket de élite nacional parece tomar rumbo. Una dirección que debe ratificarse de forma oficial en la Asamblea General Extraordinaria que la Asociación celebra en Barcelona. Una cita en la que se pondrán encima de la mesa diversos asuntos, aunque dos por encima del resto: el sistema de ascensos y descensos, y una flexibilización en el canon de entrada para facilitar la admisión de aquellos conjuntos que suban desde la LEB Oro.

Tras el visto bueno recibido el pasado viernes por parte de José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), la ACB y sus socios, entre ellos el CB Canarias, ratificarán un modelo de liga en el que se repetirán durante dos años los 17 conjuntos de este pasado ejercicio. De esta forma, tanto el CB Miraflores de Burgos como el Gipuzkoa se verían con hueco en la Liga Endesa 2017/18, y más aún cuando el canon de entrada no solo se rebaja (unos 1,6 millones de euros más impuestos) sino que además podrá abonarse en cuatro plazos anuales.

La idea de este plan trazado entre ACB, Federación Española y CSD es que al término del curso 18/19 se produzcan dos descensos y solo un ascenso, quedando la competición en 16 clubes, con solo un club que baja y otro que sube. Esta disminución de participantes calmaría por un lado a los grandes gallos nacionales, que veían como su calendario se saturaba a causa del nuevo modelo de la Euroliga; aunque no se descarta algún cambio en el sistema de competición nacional. Sin embargo, desde otra vertiente, esta decisión a tres bandas no ha sentado nada bien en los clubes de la LEB Oro (que ven reducidas sus opciones de ascenso) ni en los jugadores profesionales, que a través de su asociación (ABP), han hecho público un comunicado al "sentirse ninguneados" ya que no se les ha tenido en cuenta en la toma de decisiones y además, con el nuevo modelo, se cierra la puerta "a progresar" de muchos de estos baloncestistas.

Serán Félix Hernández y Santiago Cacho, presidente y vicepresidente del consejo de administración del CB Canarias, los representantes aurinegros en esta cita de hoy, que dará comienzo con el informe del Presidente Francisco Roca, y la valoración de las negociaciones con la FEB y el CSD. "Con estas organizaciones se ha alcanzado un principio de acuerdo en cuanto a las condiciones de ascenso a la Liga Endesa y el formato de la competición en próximas temporadas". Los detalles de dicho principio de acuerdo deben ser debatidos y, en su caso, votados por los clubes para una posible aprobación.