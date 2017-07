Shibasaki confirma que quiere jugar en España, pero en Primera

El CD Tenerife no arroja la toalla en su lucha de seguir contando con Gaku Shibasaki la próxima temporada. Sin embargo, cada vez se antoja más complicado que el futbolista japonés prolongue su estancia en el conjunto chicharrero. En una entrevista concedida a un medio digital de su país (@numberweb) el centrocampista nipón confirmó que su deseo es "continuar en España" y si existe la posibilidad, "en Primera División".

Shibasaki reconoció que fue "una pena" no poder lograr el ascenso con el CD Tenerife", donde seguramente se habría quedado para jugar en la máxima categoría nacional. "En España jugaba más cerca del área y mi misión no era tanto la de crear juego". "Me dedicaba a dar más de tres toques y a manejar el juego ofensivo", agregó. También admitió que Martí y su filosofía de juego le beneficiaba. "Me gustan sus ideas y como persona. Además, al haber sido jugador hace poco lo entendía más fácilmente", apuntó. Del mismo modo reconoció ciertos problemas de adaptación al principio, si bien asegura que al cabo de un tiempo la situación mejoró. "Cuando intentaba hablar en español la gente de allí me lo agradecía y ahora ya entiendo el idioma", completó.