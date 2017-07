Dos puntos para la historia

Sin haberse alcanzado el ecuador de la temporada, con ocho grandes premios disputados de la veintena programada, y en pleno doble pulso Vettel-Hamilton, Ferrari-Mercedes por una nueva corona de pilotos y marcas, el mundo de la Fórmula 1 comienza ya a hacer sus cábalas de cara a la próxima campaña. Y un año más con el asturiano Fernando Alonso como protagonista. Su extraordinaria carrera en el pasado GP de Azerbaiyán, finalizando noveno tras salir desde la última línea de la parrilla, ha situado una vez más al bicampeón ovetense en el centro de todas las miradas. Honda sigue muy lejos de poder plantar batalla al resto de fabricantes de motores (Mercedes, Ferrari y Renault son claramente superiores) y ello supone un lastre decisivo en las aspiraciones de McLaren. Alonso busca nueva casa y la carrera de Bakú relanza sus aspiraciones de encontrar un equipo en el que volver a competir por las metas más altas.

Los dos puntos sumado sirvieron a Fernando Alonso para confirmarse durante quince años seguidos en la élite de la F1. Quince años seguidos puntuando en el mundial no es una cuestión menor. Alonso se convertía en el tercer piloto en la historia en conseguirlo, igualando la marca del británico David Coulthard y sólo por detrás de las dieciséis campañas que hilvanó el alemán Michael Schumacher y las diecisiete del también británico Jenson Button.

Quince campañas seguidas en los puntos desde aquel 2003 en el que inició su primera etapa en Renault, aunque dos años antes el asturiano ya hacía su presentación en el Circo a los mandos de aquel modestísimo Minardi con el que se labró un nombre en la categoría a pesar de ser el piloto más joven de la parrilla. Un Minardi con el que llegó a finalizar décimo en el Gran Premio de Alemania tras haber salido vigesimoprimero y penúltimo en la parrilla, sólo por delante de su compañero el brasileño Taso Marques.

Entonces, sólo puntuaban los seis primeros clasificados, pero esa décima plaza le hubiera valido hoy en día un punto a un Alonso que, en todo caso, considera aquella décima plaza como una de las más valiosas de todo su extenso palmarés.

Valor histórico y estadístico al margen, los dos puntitos conseguidos el pasado domingo en Bakú han servido para asentar firmemente la convicción de Fernando Alonso de poder competir con los mejores en 2018. "Tengo el control de la situación. Estoy seguro de que ganaré y seré feliz", declaraba el asturiano. En McLaren no lo está siendo. No lo fue en su primera etapa pese a los doce podios sumados en 2007, y mucho menos lo está siendo en esta segunda; un trienio negro en el que el piloto ovetense ha tenido que abandonar en más carreras (16) que las que ha logrado finalizar en los puntos (12), con tres quintos puestos como notas más destacadas. Si McLaren no logra romper el acuerdo con Honda y conseguir un motor competitivo (Mercedes) para la próxima campaña el futuro de Alonso estará lejos de la firma de Woking y el abanico de opciones se abre. Es el momento de la rumorología, del baile de los pilotos que este año no ha esperado siquiera a llegar al período vacacional de agosto para desatarse. Y Alonso es el máximo responsable de que ello sea así.

La puerta de Renault siempre parece abierta para Alonso, y en la escudería del rombo han realizado una gran apuesta económica para poder repetir los éxitos conseguidos en 2005 y 2006 con el asturiano al frente. Pero más allá de Renault el pasado Gran Premio de Azerbaiyán también abría la opción de un regreso a Ferrari. "¿2018? Seguro que habrá sorpresas", aseguró recientemente Alonso al ser cuestionado sobre la composición de la próxima parrilla. Y una sorpresa en toda regla sería el regreso del ovetense a Maranello. Vettel y Raikkonen finalizan contrato este año y Bernie Ecclestone no dudó en Bakú a la hora de dar su opinión sobre quién debe pilotar un cavallino: "Fernando Alonso, seguro. Es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos", señaló el excapo del Circo.

Flavio Briatore, el hombre bajo cuyo paraguas ganó Alonso sus dos títulos en Renault y el que posibilitó posteriormente su regreso a la escudería gala tras el primer fiasco en McLaren, también se apunta a la "opción Ferrari" para Fernando Alonso. "En la vida no debes descartar nada. Allí sólo tuvo problemas con Mattiacci". Aquellos "problemas" propiciaran la salida anticipada de Alonso de Maranello, pero también supuso el final de la etapa de Mattiacci como director deportivo de la escudería. Incluso estos días vuelve a hablarse del interés del Banco Santander, sponsor oficial de Ferrari y con una enorme implicación en la Fórmula 1, por volver a vestir de rojo a Alonso.

¿Y Mercedes? La escudería alemana fichó al finlandés Bottas por una sola campaña y de momento está cumpliendo su labor, pero es toda una incógnita el futuro de Hamilton, especialmente después de que el propio piloto británico abriera la posibilidad de una retirada adelantada siguiendo los pasos de su excompañero Nico Rosberg. A Briatore -para Alonso más que un consejero- se le vio en Bakú cenando en compañía de Niki Lauda y de Toto Wolff, el director deportivo de Mercedes. Preguntado por el objetivo de la reunión, Wolff se limitó a realizar un comentario que alimenta más aún la rumorología: "Si hablas con Flavio, hablas de Alonso".