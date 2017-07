Mame Diouf, al Fígaro Peluqueros

La jugadora senegalesa Mame Diouf se convirtió en el segundo fichaje del CV Fígaro Peluqueros. El club blanquiazul y la central, proveniente del Haro Rioja Voley, han llegado un acuerdo de vinculación de cara la próxima temporada 2017/18.

Con una amplia trayectoria deportiva, la jugadora de 1,88 metros llegará al equipo blanquiazul tras haber militado en las filas del conjunto riojano, el Club Voleibol Aguere y también en la segunda división francesa con el Volley-ball Club Chamalières, además de representar a su país en diferentes ocasiones. Durante la pasada temporada, Mame Diuf disputó un total de 24 partidos, firmando un total de 158 puntos de bloqueo.

La central senegalesa asegura encontrarse "muy contenta" con su unión al Fígaro Peluqueros. "Es un equipo que ha logrado muy buenos resultados en la máxima categoría. Esto normalmente es fruto de un buen trabajo, y la verdad es que me encantó como David Martín me presentó su ambicioso proyecto", añade.

Respecto a sus intenciones para la próxima campaña en la Superliga Iberdrola Femenina, Mame Diouf cree que "después de tres temporadas, ya tengo experiencia en esta competición y creo que puedo ayudar al equipo. Yo siempre intento dar lo mejor de mí y me esforzaré para mejorar mi papel este año. Creo que juntos podemos llevar a este equipo a lo más alto la próxima temporada". La nueva jugadora del cuadro blanquiazul ha querido mandar un mensaje a la afición tinerfeña y manifiesta que "cuando he jugado contra el Haris, siempre he sentido el calor de sus gradas. Ahora, me encantará jugar junto a su apoyo porque los considero el séptimo jugador del equipo".

El Fígaro Peluqueros, además de las incorporaciones de la joven promesa Sara Urrea y Mame Diouf, renovó a dos piezas claves en su esquema: Laura Naranjo y Nuria Melián.