El Marlins se puede proclamar hoy campeón de liga

El Tenerife Marlins Puerto Cruz luchará hoy por proclamarse campeón de Liga, a partir de las 12:30 horas, en el Centro Insular de Béisbol ante el San Inazio Bilbao Vizcaya. El equipo que dirige Richard Montiel buscará el noveno título liguero en esta última jornada de la División de Honor. El último trofeo conseguido fue en 2015, por lo que tras no lograr ningún título en 2016, el Tenerife Marlins Puerto Cruz quiere conseguir el Campeonato y sumar una copa más a sus vitrinas.

El San Inazio Bilbao Vizcaya llega a la isla ocupando el quinto puesto en la tabla clasificatoria, sin jugarse nada en esta última jornada. No obstante, esto no implica que el rival no vaya a salir al campo a por los triunfos. En la primera vuelta el Tenerife Marlins Puerto Cruz ganó en el juego inicial por 0-9 al San Inazio y perdió el segundo juego por 8-12.