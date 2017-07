La Isla se queda sin Copa del Mundo

Tenerife se queda con las ganas de albergar la Copa del Mundo femenina de 2018. Pese a que el acuerdo entre las partes parecía total (incluso el Secretario General de la FIBA, Patrick Baumann, dio el visto bueno a la sede en una reciente entrevista en El País) y que todo quedaba pendiente de dar con una fecha exacta en la que las partes (especialmente Federación Española e instituciones) pudieran coincidir para su presentación oficial, ayer se confirmaba que la realización de este evento no será en la isla. Giro radical que se debe, principalmente, al no poder garantizar los plazos en las obras exigidas por la Federación Internacional (FIBA), según apunta la Agencia EFE. Una imposibilidad que llega, sobre todo, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, cuya instalación principal, el Pabellón Quico Cabrera, no está a la altura de esta cita internacional.

Para que Tenerife fuera sede única de esta Copa del Mundo del próximo verano (a celebrar durante septiembre), la FIBA ya había hecho un tanto la vista gorda, tanto por el número de pabellones (dos en lugar de tres) como por el aforo del recinto que albergaría la final, ya que se dio por bueno la capacidad de algo más de 5.000 espectadores que posee el Santiago Martín, en lugar de los 8.000 que refleja el pliego de condiciones del citado organismo cestista.

Varios impedimentos

Descartado el Juan Ríos Tejera como cancha auxiliar, entró en juego el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz, un recinto que ha sufrido una serie de parcheos en las últimas fechas, pero que no llegan al mínimo que exige la FIBA, tanto de infraestructura como de aforo. Según EFE, fue el ente federativo internacional el que se puso en contacto con las administraciones a través de la Federación Canaria y la Federación Española, solicitando diversas obras de adecuación en las instalaciones para poder ser sede de un evento de esta magnitud.

Estas imposiciones llevaron a las partes interesadas en la organización de esta Copa del Mundo (Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna) a mantener hace unos días una reunión de urgencia para tratar de dar con una solución. La intención era seguir adelante con la iniciativa y cumplir con las expectativas, como se hizo con la celebración en la isla de la Final Four de la Basketball Champions League, pero hubo varias trabas imposibles de sortear. Por un lado, la inversión económica que habría que añadir al canon de la FIBA y los costes de otros actos paralelos (unos dos millones de euros) con el objeto de adecuar la instalación capitalina de cara a esta Copa del Mundo. Por el otro, los plazos burocráticos en la ejecución de estas remodelaciones, con la necesaria licitación y adjudicación previas. Pero es que además las autoridades locales han tenido en cuenta los inconvenientes que acarrearía (tanto para usuarios individuales como para equipos de diversas modalidades deportivas) el tener que cerrar durante un largo periodo de tiempo el recinto anexo al Rodríguez López para desarrollar obras en él.

Ante tantos impedimentos a las autoridades locales no les ha quedado otra que desistir en la idea de albergar un evento deportivo de primer nivel internacional, si bien el mayor varapalo ha sido para la Federación Canaria, que de la mano de su presidente Manolo Gómez ha puesto todo su empeño durante estos últimos meses para que el Archipiélago acogiera esta Copa del Mundo. Primero con la idea de que fuera en Gran Canaria, posteriormente repartiendo la sede con Tenerife, y finalmente dejando a esta segunda isla como la única candidata para dicha cita. Sin este Mundial femenino, habrá que ver si también se caen del cartel otros eventos paralelos que venían en el mismo paquete, en especial un triangular de la selección española masculina (contra Túnez y Bélgica) a celebrar la segunda semana de agosto en el Santiago Martín.