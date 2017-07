Cristo: "Trabajaremos para intentar estar con los mejores"

Cristo Marrero será el nuevo entrenador del Juvenil A de División de Honor la próxima temporada 17/18. El ex futbolista y ex capitán blanquiazul sigue completando etapas dentro de la entidad insular, primero como segundo técnico del Juvenil B, después de primer entrenador durante dos campañas con el Juvenil B y ahora al frente del Juvenil A. Es un reto que afronta con mucha ilusión junto al resto de su equipo técnico: Samantha Tormo, quien seguirá ejerciendo sus labores de segunda entrenadora por segundo año consecutivo, y con Ivo Jiménez como preparador físico.

El nuevo máximo responsable del Juvenil A declara que "es una etapa muy ilusionante". Agradece "al club y a todos los componentes del fútbol base" por ofrecerle esta nueva oportunidad, recalcando que él solo es una pieza más dentro del equipo técnico que le apoya día a día".

El técnico zoquero confiesa que habrá novedades en la conformación del nuevo proyecto del División de Honor blanquiazul, aunque manteniendo gran parte de la base. "Incoporaremos a algunos jugadores. Las últimas reuniones que he tenido con Sesé Rivero iban encaminadas en ese camino, pero estamos a la espera y contentos con la plantilla que tenemos esta temporada". Para este nuevo reto, Cristo Marrero parte con una ventaja: el amplio conocimiento de la plantilla. "Al Juvenil A lo conozco bien, ya que al 60% de los jugadores los he tenido en las dos temporadas que estuve al frente del Juvenil B". Un conocimiento que se ha visto apoyado debido al contacto permanente que tuvo, durante la pasada campaña, con el exentrenador del Juvenil A, Meji Hernández: "He conversado con él durante todo el año".

Sobre los objetivos para esta próxima temporada, Cristo Marrero apela a la combinación de formación y espíritu competitivo. "Todos sabemos que somos un equipo de formación para que los chicos lleguen en las mejores condiciones al Tenerife C y al Tenerife B y primer equipo, pero también somos conscientes de que estamos en una competición y hay que respetarla. Trabajaremos unidos para intentar estar con los mejores y luchar por lo máximo".

Está previsto que el Juvenil A regrese a los entrenamientos el próximo 24 de julio, fecha en la que el equipo dirigido por Cristo Marrero iniciará la pretemporada ante el inicio del campeonato de División de Honor.