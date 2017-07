El niño al que robaron una toalla en Wimbledon tendrá la de todos los Grand Slam

Tras ganar a chileno Garín en primera ronda de Wimbledon (por 6-3, 4-6, 7-6 y 6-3), Jack Sock hizo algo tan habitual en los partidos de tenis como es regalar algo al público. Lo que nunca se imaginó el estadounidense es que la toalla que lanzó a un niño que estaba en la grada acapararía toda la atención del torneo.



Y es que en el momento en el que la toalla cayó en las manos del menor, el hombre que estaba sentado delante de él se la arrebató a tirones. El niño, en lugar de discutir con el adulto, decidió dejarlo pasar. Pero para entonces la escena ya corría como la pólvora por las redes sociales.



El propio Jack Sock se enteró al de poco de llegar al vestuario y tuvo un bonito gesto con el menor. "Si alguien conoce al niño al que desafortunadamente le quitaron la toalla de sus manos? que me tuitee su nombre y me encargaré de hacerle llegar una", escribió el tenista en Twitter.







If anyone knows the kid that unfortunately had the towel ripped out of his hands...tweet his name at me and I'll be sure to get him one ????