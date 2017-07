Nadal-Young, en directo

Rafa Nadal se mide esta tarde al norteamericano Donald Young en segunda ronda del torneo de Wimbledon. El rival del mallorquín, de 27 años y número 47 del mundo, es un jugador zurdo al que Nadal ha elogiado por poseer una "derecha rápida" y explosiva.

El norteamericano se impuso en primera ronda al uzbeco Denis Istomin, por 5-7, 6-4, 6-4 y 4-2 y abandono por lesión.

Por su parte, Nadal inició su participación en Wimbledon derrotando al australiano John Millman, 137 del mundo, por 6-1, 6-3 y 6-2.

Dos años después de su última visita al tercer grande de la temporada, el dos veces campeón (2010, 2012) y tres veces finalista (2006, 2007, 2011), se mostró resolutivo en este regreso, y en la pista número uno del recinto cumplió su faena en una hora y 46 minutos, con 33 golpes ganadores y solo 18 errores no forzados.

Salvando la derrota ante el belga Steve Darcis en 2013 en primera ronda, hasta ahora, el estadounidense Vincent Spadea (6-4, 6-3 y 6-0) en 2005, era el jugador que menos juegos había arrebatado a Nadal en el comienzo de este torneo. Este lunes, Rafa dejó escapar solo seis ante Millman en un comienzo esperanzador para el ganador de 15 grandes.

A pesar de la diferencia de ránking (Nadal aventaja en 135 posiciones a su adversario) el compromiso de Nadal era complicado, ya que en los últimos cinco años, solo había ganado cinco partidos en la hierba del tercer grande de la temporada, en la que cada vez que ha pasado de octavos de final ha tenido como premio al menos, luchar por el título.

Nadal no quiso echar las campanas al vuelo, no obstante. "Aquí es una historia diferente", dijo al comparar su arranque con el de Roland Garros hace tres semanas, donde acabó ganando el título por décima vez. "Hoy he jugado muy bien, con pocos errores y muy agresivo con mi 'drive', y ese es el camino que tengo que seguir", dijo.

"No sé que pasará más adelante porque cada partido es una historia diferente", advirtió el zurdo español, al que esta tarde espera Donald Young.