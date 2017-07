El Iberostar no jugará ante ningún club español en la fase de grupos

La Casa del Baloncesto que la FIBA posee en Mies (Suiza) se prepara para acoger este próximo martes el sorteo de la Basketball Champions League 2017/18, una segunda edición en la que el Iberostar Tenerife repite presencia tras haber conquistado el título en su año de estreno. Ayer, la organización del torneo dio a conocer algunos detalles sobre el dasarrollo del citado sorteo. El hecho más significativo es que los aurinegros no se medirían en caso alguno, durante la fase de grupos, a ninguno de los otros tres conjuntos de la Liga Endesa que han logrado plaza en esta BCL.

Se repite por tanto la misma restricción que ya se puso en práctica el pasado curso. Así, el Iberostar evitaría tanto al UCAM Murcia, el otro conjunto español que ya tiene billete directo entre los 32 mejores, como a los dos que deben pasar por las eliminatorias previas. Es el caso del Joventut de Badalona, que deberá competir desde la primera ronda, así como el Estudiantes, que entrará en liza a partir del tercer cruce. En estas clasificatorias la Penya y el cuadro colegial tampoco se podrían emparejar. En el mejor de los casos, la ACB tendría representación en cada uno de los cuatro grupos, cada uno compuesto por ocho conjuntos.

Pero si queda bien especificado en las bases de competición la imposibilidad de que coincidan dos equipos del mismo país, no parece tener el Iberostar mayores privilegios pese a ser el vigente campeón. Y es que la BCl ofrece en su previa una lista de otros 23 clubes pero sin condición de cabeza de serie alguna. Así, y si el sorteo es caprichoso, el cuadro de Nenad Markovic se las podría ver en esa fase regular con clubes como los turcos del Besiktas o el Banvit (uno de los dos), el AS Monaco o el Elan Chalon (actual campeón francés), el Venezia italiano (ganador de la Lega), o el Olimpija Ljubljana esloveno. Muy cruel debería ser el bombo para no pensar, al menos, en llegar al primer play off, ya que hasta el cuarto pasaría el corte.