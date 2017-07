Valladolid y Rayo tientan a Aitor, que quiere seguir de blanquiazul

La gran temporada que el CD Tenerife ha completado no ha dejado indiferente a los directores técnicos de otros clubes. No en vano las ofertas por los jugadores que estuvieron este curso anterior a las órdenes de José Luis Martí no dejan de producirse. Si futbolistas como Germán, aún por solucionar su marcha al Granada, así como Lozano, Gaku Shibasaki o Amath, entre otros, están siendo objeto de deseo de otros conjuntos de Segunda y, en algunos casos, hasta de Primera, no es de extrañar que Aitor Sanz también fuera tentado para cambiar de aires.

El futbolista madrileño es casi un icono de este Tenerife actual y tanto en sus manifestaciones públicas como en las privadas ha mantenido siempre que en la Isla se siente muy a gusto y querido. De hecho, su intención en estos momentos es seguir vistiendo la camiseta blanquiazul. Sin embargo, existen varios clubes de la categoría que aspiran a contar con sus servicios para la próxima campaña. Dos de ellos son el Valladolid y el Rayo Vallecano, de los cuales uno al menos estaría dispuesto casi a doblar lo que cobra actualmente en el representativo. Para un futbolista que cumplirá 33 años el próximo mes de septiembre estas propuestas resultan tentadoras, máxime cuando a Aitor solo le resta una campaña más de contrato con el Tenerife.

El rendimiento del madrileño desde que hace cuatro temporadas recaló en las filas del conjunto chicharrero ha sido en cada una de ellas sobresaliente. Titular indiscutible para todos los entrenadores con los que ha coincidido en la Isla, ha disputado 153 partidos con el equipo isleño.