Triunfos de Santiago del Teide y Santa Cruz

El Mercadillo del Agricultor de La Matanza de Acentejo acogió la tercera y definitiva jornada del VI Torneo Interescuelas de ajedrez Fundación CajaCanarias, en el que tomaron parte 33 conjuntos (23 alevín y 10 cadete), compuestos por más de 200 jugadores de las diferentes Escuelas Municipales. Sumando los resultados anteriores los conjuntos de Santiago del Teide y Santa Cruz de Tenerife lograron el triunfo en las categorías Sub 12 y Sub 16, respectivamente. En alevín el club sureño superó a las escuadras de Puerto de la Cruz e Icod de Los Vinos, que completaron el pódium. En categoría cadete, por su parte, los capitalinos revalidaron el título por delante de Los Realejos y La Orotava. Itzael García (Santiago del Teide) ganó en Sub 12, mientras que Alberto Álvarez (Los Realejos) y Daniel Sosa (La Orotava) empataron en lo más alto de la clasificación de Sub 16.