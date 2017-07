Aniano Cabrera, a las ligas de verano

De pesca a Estados Unidos. Aniano Cabrera, director deportivo y gerente del CB Canarias, cruza hoy el charco para cumplir con una cita ya habitual en sus últimos veranos, el estar presente en las ligas estivales organizadas por la NBA, que se celebran en Orlando y posteriormente Las Vegas y en las que compiten buena parte de las franquicias de la considerada la competición de clubes más potente del mundo.

El viaje de Cabrera a Estados Unidos se debe, principalmente, a dos motivos. Por un lado ver in situ a algunos jugadores a los que el máximo responsable de la parcela técnica canarista ya sigue desde hace tiempo, bien en su etapa universitaria, o bien en sus primeros pasos en el baloncesto europeo. Pero sobre todo este desplazamiento a Orlando y Las Vegas le sirve a Aniano para poder vivir en primera persona todo lo que generan a su alrededor este tipo de competiciones. Y es que la presencia de numerosos y prestigiosos representantes -al margen de otros directores deportivos de clubes de ACB- permite sondear la situación de muchos jugadores, especialmente de aquellos que no se dan cita en estas ligas, ya que en muchos casos la economía del club lagunero no le permite luchar por hacerse con primeros espadas. Ya sea traídas o no de Estados Unidos, a este Iberostar todavía le faltan cuatro piezas más para completar su plantilla para la próxima temporada.