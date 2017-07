Dani y Vitolo, los jugadores más utilizados por José Luis Martí

Dani Hernández fue el jugador más utilizado por José Luis Martí este pasado curso, de los 28 que participaron con la camiseta del primer equipo del CD Tenerife durante la temporada 2016/2017 en liga. La lista de futbolistas que se han vestido de blanquiazul en esta campaña, al margen del meta hispano-venezolano son los siguientes: Ismael Falcón, Edu Oriol, Raúl Cámara, Camille, Germán, Carlos Ruiz, Jorge Sáenz, Alberto, Vitolo, Aitor Sanz, Marc Crosas, Suso Santana, Omar Perdomo, Iñaki, Álex García, Aarón Ñíguez, Cristo González, Lozano, Jouini, Amath, Gaku, Tyronne y Rachid, además de los debuts de Nahuel, Ale González, Bolaños y Ale Pipo con el primer equipo.

De los 28 integrantes que han contado con minutos durante esta presente campaña, once de ellos han formado parte de la cantera del CD Tenerife: Dani Hernández, Jorge Sáenz, Alberto, Vitolo, Suso Santana, Omar Perdomo, Cristo González, Nahuel, Ale González, Bolaños y Ale Pipo. Aunque ha habido un nutrido grupo de jugadores del filial que, si bien no han llegado a debutar con el primer equipo, sí que han tomado part en los entrenamientos, e incluso en alguna convocatoria.

Los once futbolistas que han gozado de más minutos por parte de José Luis Martí en el campeonato de liga -incluyendo el play off de ascenso son: Dani Hernández (3.737 minutos), Vitolo (3.705), Raúl Cámara (3.528), Aitor Sanz (3.089), Amath (3.089), Suso (3.017), Camille (2.995 minutos), Germán (2.898), Jorge Sáenz (2.860), Lozano (2.456) y Aarón Ñíguez (2.389). Se da la circunstancia de que de estos 11 futbolistas, en principio, continuarán la próxima temporada siete de ellos. Amath, Germán, Lozano y Aarón Ñíguez son los que a priori no repetirán en el CD Tenerife el próximo curso.