La Española avala la gestión de Garbajosa

La Asamblea General de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha aprobado el primer año de gestión de su presidente, Jorge Garbajosa, tras la reunión celebrada ayer en Madrid, y a la que acudió Manolo Gómez, máximo responsable de la Federación Canaria y vicepresidente de la Española. El informe del presidente comenzó con una declaración de principios de Jorge Garbajosa: "Gestionar significa tomar muchas decisiones y no siempre se acierta. Pero el problema no es equivocarse, sino no rectificar a tiempo". También quiso recordar el oro de España en el Eurobasket Femenino, "una brillante victoria, en la que han demostrado su calidad en todos los sentidos, siendo en un ejemplo de talento, compromiso y valores".

Sobre la situación de las negociaciones con el CSD y la ACB para el problema de los ascensos y descensos, Garbajosa comentó que "la Federación tiene una absoluta disposición al diálogo, y no vamos a escatimar en esfuerzos para conseguir la mejor solución posible. Nuestra obligación es la defensa de nuestras competiciones además de que creemos que los ascensos y descensos son atractivos para las competiciones, los aficionados y los patrocinadores", observó. Se sacaron adelante algunas modificaciones de los estatutos de la FEB, así como las bases de competición para la temporada 2016/17, con la aprobación de la reducción de la cuota de inscripción según la configuración de las plantillas, jugadores nacionales, de arraigo o sub 22. El presupuesto también se aprobó por mayoría de los asistentes (73 asamblearios) y sin ningún voto en contra.