Txus Vidorreta no quiere polémicas en su salida del Canarias. Sobre su marcha y el hecho de llevarse consigo al Valencia a Aaron Doornekamp, el técnico vasco fue claro ayer en Radio Marca. "Yo no he desmantelado nada. Lo contrario, he contribuido a construir el mejor Canarias de la historia", señaló el de Bilbao en Radio Marca Tenerife, antes de argumentar la razón de fichar también al alero canadiense. "Con Doornekamp me une una gran relación y fui clave para que viniera al Canarias. No me llevo no voy a tocar a nadie más [en relación al posible interés en Davin White o Rodrigo San Miguel], sólo me llevo a un jugador que tiene una gran afinidad conmigo. Yo le convencí para que viniera al Canarias, gracias a un muy buen amigo mío que es Carl English", apuntó Vidorreta. Además, el de Indautxu apuntó que "de no haber fichado en el Valencia se habría ido a Turquía porque tenía un ofertón".

El ya preparador taronja considera que "no hay polémica posible", ya que se marcha "del club" despidiéndose "de todos" y dejando "resueltos todos los flecos que quedaban" pendientes. "Mi cariño hacia el club y la afición es enorme. Todo el mundo sabe que yo estado muy a gusto en Tenerife, pero me voy porque había una cláusula en mi contrato que me liberaba en caso de que llegase una oferta irrechazable, y así ha sido. En el mundo del entrenador, cuando te vas tú eres el malo", insistió en este aspecto antes de reconocer que esta pasada campaña ha sido única en su trayectoria. "El título, la mejor clasificación ACB del Canarias. Además, me ha llegado el premio adicional de dirigir a un equipo como el Valencia. Ha sido, sin ninguna duda, la mejor temporada de mi carrera", dijo en este sentido.

Sobre el futuro del cuadro lagunero sin su figura, Txus considera que "el Canarias no va a echar de menos a Vidorreta", ya que a su entender "tiene capacidad para mantenerse peleando por sus objetivos", especialmente el "mantener una dinámica de competitividad de los últimos dos años". Sí cree Vidorreta que "conseguir un título será muy difícil", aunque ve a los aurinegros capaces de pelear por estar "entre los ocho primeros en la ACB".

Y en este sentido, el entrenador bilbaíno considera que su sucesor en el puesto garantiza una continuidad en los buenos resultados del cuadro aurinegro. "Con Markovic hablamos del Canarias y del club, y de cómo es la vida en Tenerife, y me llevé una muy buena opinión", dijo en un primer instante, para admitir igualmente que "su baloncesto es colectivo, con buen trabajo defensivo y buen movimiento de balón. Es un muy buen entrenador, y el estilo de sus equipos es uno bien trabajado".