El Marlins se examina ante el potente Barcelona

El Tenerife Marlins Puerto Cruz se desplaza hasta Cataluña para disputar, a partir de las 11:00 hora canaria los dos encuentros de la penúltima jornada de la División de Honor ante el CB Barcelona. La web de la Real Federación Española de Béisbol y Sóftbol transmitirá en vivo los juegos. Los portuenses líderes en Liga buscan las dos victorias para tener media liga en su bolsillo. No obstante, los enfrentamientos ante el CB Barcelona nunca han sido fáciles debido al gran nivel del equipo catalán y a la rivalidad mantenida con este club. El técnico Richard Montiel no podrá contar para lo que resta de competición con Carlos Millán, que por motivos laborales no podrá acudir a los juegos. "Para nosotros es una baja notable, pero seguiremos luchando. En estos encuentros jugará como designado José Luis Salazar, un jugador con veteranía".