Antiviolencia sanciona al Tenerife por no impedir la invasión de campo

Antiviolencia sanciona al Tenerife por no impedir la invasión de campo

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte reunida en el Consejo Superior de Deportes, por última vez en la temporada 2016/2017, ha acordado diversas propuestas de sanción, entre las que destacan las siguientes referidas a la participación del CD Tenerife en las dos rondas de play off de ascenso a Primera División.

La única que atañe en exclusividad al cuadro blanquiazul se refiere a "multa de 3.250 euros al Tenerife por deficiencias en el control de permanencia y desalojo de espectadores por no impedir que al término del partido Tenerife-Cádiz, jugado el 18.06.2017, se produjera una invasión del terreno de juego". Es la única actuación achacable al CD Tenerife, mientras Antiviolencia sanciona con "Multa de 800 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por periodo de 3 meses a un aficionado visitante que en el interior del estadio donde se disputó el partido Cádiz-Tenerife, jugado el 15.06.2017, arrojó líquidos a los aficionados locales".

Al resto de rivales del cuador insular en esos play off sí que recibieron más amonestaciones. Por ejemplo, en el Cádiz-Tenerife se multa con " 2.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por periodo de 3 meses a cada uno de los 3 aficionados locales que antes del partido arrojaron objetos contundentes al autobús del equipo visitante, arengando al resto de aficionados allí presentes a imitar su actitud"; "Multa de 1.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por periodo de 3 meses a cada uno de los dos aficionados locales que con evidentes síntomas de embriaguez increparon a los agentes policiales que acompañaban al autobús local, dificultando la labor policial"; "Multa de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por periodo de 6 meses a un aficionado que intentó acceder con 3 botellas de whisky al estadio donde se disputó el partido Cádiz-Tenerife"; "Multa de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por periodo de 6 meses a un aficionado que intentó acceder con 3 botellas de ginebra al estadio"; y "Multa de 2.500 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por periodo de 6 meses a un aficionado que en el interior del estadio menospreció e insultó a la Policía varias veces durante el partido, arengando al resto de aficionados a través de un megáfono a imitar su actitud".

El Getafe también recibió serias sanciones por los incidentes en el Coliseum al término del Getafe-Tenerife:" Multa de 4.500 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por periodo de dos años a un aficionado local que arengó a numerosos aficionados a cortar la vía pública por la que accedía el autobús del equipo visitante y dificultar la llegada al estadio donde se disputó el Getafe-Tenerife, jugado el 24.06.2017. Esta persona fue requerida por los agentes para deponer su actitud, haciendo caso omiso: "Multa de 4.000 euros al Getafe por deficiencias en las medidas de control de permanencia y desalojo de espectadores al no impedir que al término del partido se produjera una invasión del terreno de juego"; "Multa de 3.500 euros al Getafe por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir que se introdujera y encendiera un bote de humo en el interior del estadio donde se jugó el partido Getafe-Tenerife"; "Multa de 3.500 euros al Getafe por deficiencias en las medidas de control de acceso de espectadores al no impedir la entrada al partido de una pancarta de grandes dimensiones sin comunicar al coordinador de seguridad ni la leyenda de la misma ni el certificado ignífugo".