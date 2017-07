Aarón afirma en su despedida que "no todo es lo que parece"

Aarón Ñíguez ya no es jugador del CD Tenerife y se convertirá en jugador del Real Oviedo en las próximas horas . El centrocampista ilicitano eligió su cuenta de twitter para publicar una carta de despedida a los aficionados del CD Tenerife. En ella muestra sus sentimientos en estos momentos y aclara algunas de las causas que han provocado su adiós a la escuadra blanquiazul.

La nota dice lo siguiente: "Hoy pongo fin a una de las etapas más bonitas de mi carrera deportiva y, sobre todo, personal.

En solo un año me he sentido como en casa, me recibisteis con los brazos abiertos sin demostraros nada y durante toda la temporada he notado apoyo, respeto y muchísimo cariño.

He intentado corresponder a ese cariño dando lo máximo en cada partido y en cada entrenamiento, siempre para defender este bonito y gran escudo.

Hemos hecho una temporada muy completa, qué pena que no os hayamos podido regalar ese fabuloso sueño, "el ascenso". Nada me hubiera hecho más feliz.

Pero hay una diferencia enorme del primer día que pisé la isla. Hoy toda la isla está más unida, más ilusionada que nunca y se cree y se trabaja para conseguir ese deseado ascenso, que muy pronto llegará, estoy seguro, porque este club y esta afición es de Primera y será de Primera.

Además también me llevo algo maravilloso de esta isla, he sido padre de un precioso hijo chicharrero!! Eso me une a esta tierra maravillosa para siempre.

Quiero dar las Gracias Enormemente a mis compañeros, al cuerpo técnico, afición, empleados del club, trabajadores del Hospital Candelaria, en resumen a toda la isla, porque por donde he estado he recibido muchísimo cariño.

Triste por no poder prolongar mi vinculación con el CD Tenerife, no todo es lo que parece.

Simplemente, Gracias, Gracias de todo de Corazón".