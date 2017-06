Juan Villar, primera incorporación

Juan Villar (Huelva, 19/05/1988) se convirtió ayer de manera oficial en la primera incorporación al nuevo proyecto deportivo del CD Tenerife. El futbolista andaluz llega procedente del Real Valladolid pero se formó en la cantera del Recreativo de Huelva. En la temporada 09/10, salió cedido al San Roque de Lepe, hasta su regreso a la cantera del equipo onubense, donde permanecería las dos siguientes campañas con números destacados : 64 partidos de liga y 8 goles.

La temporada 2012/2013, el extremo onubense fichó por el Cádiz, donde militaría tres campañas, sumando un total de 56 participaciones entre Liga y Copa y consiguiendo 22 goles. Ya en 2015 recala en el Real Valladolid, donde completa dos temporadas en el conjunto pucelano, con el que disputó 73 encuentros entre Liga y Copa marcando 25 goles. Juan Villar, con 180 centímetros de altura y 71 kilos de peso, se ha comprometido con la entidad blanquiazul para las próximas tres temporadas. El nuevo futbolista blanquiazul deberá pernoctar en la Isla 18 de julio para incorporarse, junto a sus compañeros en el inicio de la pretemporada, previsto para el 19 de julio.

El nuevo jugador blanquiazul se decantó por la opción del Tenerife después de tener en cuenta diferentes factores: "Es un equipo que me llamaba mucho la atención porque están haciendo las cosas bastante bien. Creo que era un buen momento de venir al CD Tenerife. Además, ha ayudado mucho lo que me ha transmitido Alfonso Serrano, así como la conversación que mantuve con el entrenador José Luis Martí". Juan Villar recordó, en la web del Tenerife, que ya pudo recalar en el representativo hace un tiempo, si bien la operación no pudo llevarse a cabo. "Hace unos años, antes de firmar por el Real Valladolid, ya estuve a punto de ir, pero por diferentes circunstancias no di el paso, pero este año no he tenido ninguna duda de dar el paso", señaló.

El profesional onubense, que juega habitualmente en la banda derecha, aunque también puede actuar como delantero, se plantea como rento personal en el Tenerife simplemente "intentar dar lo máximo y estar lo mejor posible para poder ayudar en lo que pueda al equipo". Eso sí, confiesa que no le gusta marcarse cifras "porque al final es difícil que salga lo que te planteas", apunta.

Juan Villar elogia al CD Tenerife, un club del que desde la distancia tuvo siempre un buen concepto. "Me gusta mucha la base que tiene y es una de las cosas por las que también me he decidido. Tiene una base de jugadores importantes, que llevan bastante tiempo juntos y se conocen. Todo ello es importante para Segunda División y, además, el míster está haciendo un buen trabajo. Hay un buen bloque y espero que este año pueda ayudar un poco más a cumplir esos objetivos que nos marquemos", declaró.

El nuevo fichaje tinerfeñista se ve como un jugador que posee "aparte de goles, trabajo, velocidad y la búsqueda del espacio para crear el máximo número de ocasiones para el equipo". Para concluir, se dirigió a sus nuevos seguidores en los siguientes términos: "Voy con mucha ilusión a un equipo con una afición enorme y con un concepto de fútbol muy definido. Después de un año como este, habrá mucha exigencia pero voy mentalizado de qué ciudad y equipo se trata. Esperemos que tanto la afición como el club estén orgullosos de mí".