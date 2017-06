Abromaitis cree que el Iberostar "puede seguir creciendo"

Ilusión y confianza en el bloque. Eso es lo que se desprende de las primeras impresiones de Tim Abromaitis, tras su renovación con el Iberostar Tenerife. El alapívot de Waterbury, Connecticut, expresó su alegría por seguir formando parte del proyecto aurinegro en declaraciones a la web oficial del club, www.cbcanarias.net; al tiempo que valoró de manera muy positiva que el conjunto insular mantuviera buena parte del bloque del curso pasado.

"Estoy muy contento de seguir en el equipo", declaró Tim. "Han sido dos años increíbles y la oportunidad de seguir es algo que me da mucha alegría. La próxima temporada espero repetir los éxitos del pasado. Es imposible predecir cuantos partidos vamos a ganar o perder, pero estoy seguro de que vamos a competir en cada partido y creo que podemos seguir creciendo como club", aseguró.

Cuestionado por la llegada de Nenad Markovic al banquillo insular, el ex de Notre Dame mostró su total confianza en la decisión de la entidad. "He hablado con Aniano y me ha dicho que es duro e inteligente. Creo que es una buena elección; tengo cien por cien confianza en sus decisiones", afirmó. Abromaitis hizo hincapié sobre todo en la continuidad del bloque para prolongar el buen año firmado por los aurinegros la última campaña. "Para mí", explicó, "es muy importante que muchos jugadores del año pasado sigan en el equipo (hasta ocho continúan formando parte del proyecto canarista)". "Tenemos un grupo de buenos jugadores y también de muy buenos amigos", añadió. "Hay una buena química que vamos a mantener y por eso creo que podemos tener más éxitos", sentenció.

Tim cumplirá su tercera temporada de aurinegro, tras llegar a la Isla en el verano de 2015, procedente de la Bundesliga alemana. El estadounidense acumula 63 partidos en la Liga Endesa, donde ha promediado 8,3 puntos y 4,1 rebotes para 8,1 créditos de valoración, amén de haber sido uno de los canaristas más destacados en la última Basketball Champions League (BCL), certamen en el que firmó unas medias de 13,1 puntos y 5,3 rebotes.