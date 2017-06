"A tenor de unas conversaciones, pensé que algún jugador no se iría"

Vitolo interrumpió ayer sus vacaciones para dedicar unos minutos a los lectores de la opinión de tenerife y saciar la curiosidad de estos en relación con la recién finalizada campaña del CD Tenerife. El capitán blanquiazul contestó a todas y cada una de las preguntas que le formularon on line sin rechazar ninguna. Como en él es habitual, sus respuestas fueron sinceras y reflexivas, acompañadas además de un tono siempre conciliador, al tiempo que demostró una vez más el amor por sus colores. El jugador reconoce que acaba de vivir un final de competición duro pero ya empieza a ilusionarse con el próximo curso.

¿Se imaginaba al comienzo de temporada que iba a terminar con el equipo jugándose el ascenso y el Heliodoro a rebosar?

Sinceramente, desde el día uno, incluso en los momentos difíciles, sabía perfectamente con qué clase de grupo trabajaba y era imposible no conseguir algo importante. Y tengo la misma sensación de cara al año que viene.

El esfuerzo realizado por los jugadores fue sobresaliente. ¿Notaron el cansancio en Getafe?

No, no se notó el cansancio porque teníamos de fuerza la ilusión. Pero sí que es cierto que está algo saturada la Segunda División y cuando llegas a ese momento no lo haces con la misma frescura.

¿Le gustaría que siguiera el Gaku? Me han contado que usted fue muy importante en su integración al equipo.

Me gustaría que continuara porque es un gran futbolista y mejor persona. Cierto que pasé muchos ratos con él, pero entendería si el decidiera marcharse.

¿Por qué no se cuida aquí la cantera como en UD Las Palmas y cada vez se llevan más jugadores de Tenerife a su cadena de filiales?

Creo que la cantera de varias temporadas para aquí ha tenido mucho más protagonismo que en temporadas pasadas. Y lo que se debe de hacer es seguir el mismo camino que el de jugadores como Jorge o Cristo González, que están afianzados en el primer equipo.

¿El CD Tenerife y usted como capitán van a tomar algún tipo de acción contra el Getafe por lo que sufrió la afición blanquiazul de la policía y los seguidores locales en ese partido?

Me gustaría mostrar mi total desaprobación por dichos hechos, sobre todo porque tenía a familiares y amigos allí. Solo deseo que las personas que provocaron ese espectáculo no vivan lo que mis amigos y familiares vivieron. Fue lamentable su comportamiento.

¿Cuál será el objetivo para el próximo año? ¿Ascenso o permanencia?

El objetivo es claro. Hay que ir paso a paso para realizar una temporada ilusionante.

La temporada fue finalmente mucho mejor de lo esperado, pero ¿cómo se explica que el equipo fallara tan estrepitosamente (encajó 3 goles en 45 minutos ) justo en el partido más importante de los últimos 7 años?

En el fútbol muchas veces no existe explicación. Creo que a este equipo no se le puede reprochar absolutamente nada. El partido se salió así y el equipo dio la cara para solventar esa mala primera parte. Tuvimos nuestras opciones casi al final del encuentro y no quiso entrar la pelota. Nos separó solo un gol.

Acaban de anunciar descartes, ¿reconstruir de nuevo el equipo no afecta al sueño de subir?

Se ha reconstruido otras veces pero mi tranquilidad es que conozco el grupo que se queda y con él y lo que venga esperamos volver a repetir con mejor resultado que la temporada pasada.

¿Cree que este equipo estará la temporada que viene en ascenso directo todo el año?

Es lo que desearía. Es difícil pero se peleará por ello. Ojalá sucediera así.

¿Cree que el Tenerife tendrá opciones de ascenso la temporada que viene?

Creo que el Tenerife siempre debe tener opciones de ascenso años tras año.

La afición se vio en Primera durante tres días, pero ahora vuelve a afrontar otra temporada en Segunda. Los jugadores, lo mismo. ¿Cómo cree que se podrá superar este hándicap?

Pues como se superan todos en la vida, levantándose, vuelta a empezar y seguir luchando. ¿Quién dice que no volverá ese momento?

¿Qué es lo se le pasa por la cabeza cuando en los últimos segundos en Getafe ve que se nos escapa el sueño?

Pues mucha angustia, proque no solo es el deseo de un equipo sino de una isla entera. Lo que sí puedo prometer y prometo es que lo volveremos a intentar.

Ante la salida de tanto compañero, ¿cuál es su impresion para el futuro en cuanto a la plantilla?

Mi futuro es esperanzador, dado que conozco perfectamente al grupo que va a continuar y pienso que la gente que no va a estar es por decisiones propias. De lo que se trata es de acertar en la gente que va a suplirlos, continuar siendo el grupo que somos. Eso es lo que dará éxitos.

¿No cree que ha llegado la hora de dar un paso al costado por amor al club y retirarte?

Siendo por tercera temporada consecutiva el jugador con más minutos y más partidos del equipo, en una exigencia tan grande que existe en este grupo, y habiendo conseguido lo que hemos hecho este año, pienso que no.

¿Qué le parece la desbandada de jugadores que anunció Serrano? ¿Le sorprende la marcha de algún compañero en especial?

La verdad es que sí me sorprende. Es obvio que suceda en un equipo que ha hecho una gran temporada, pero por ciertas conversaciones con algunos compañeros, pensé que alguno de los que se va estaría con nosotros el próximo año.

¿Le parecen afortunadas las palabras de Serrano al decir que el objetivo de subir directo es una locura o vas más por la corriente opuesta del presidente?

Me parecen unas declaraciones personales, las cuales respeto al cien por cien. Hay que ir paso a paso, pero con un objetivo. Comparto la de los dos.

¿Para la próxima temporada qué cree que haría falta reforzar en el equipo para ascender?

Cubrir los puestos de la gente que se va con garantías, de resto el grupo humano continúa.

¿Qué opina del uso del vídeo (VAR) para aclarar las jugadas polémicas?

Opino que en ciertos partidos te puede beneficiar y en otros no tanto. Este año hubiera sido más positivo que negativo para nosotros.

¿Le gustaría ser en el futuro entrenador del Tenerife? ¿Cuántos años cree que le quedan?

Me gustaría muchísimo en un futuro continuar perteneciendo a la entidad. Pero sí que es cierto que trato de disfrutar como jugador lo que me queda. Para mí el fútbol no tiene edad y pienso que aún puedo seguir un par de años dando un buen rendimiento.

Yo me siento africano, con mucho orgullo. ¿Y usted? Por cierto, ¿ha estado alguna vez en los países hermanos de África, tipo Marruecos, Senegal, Gambia, Cabo Verde...?

Yo me siento ciudadano del mundo, pero debo admitir que soy muy patriota y no cambio lo mío por el resto del mundo. Este verano conoceré Cabo Verde y espero disfrutarlo.

¿Cuál será su próximo tatuaje?

Algo referente a mi sobrina, que me falta definirlo

¿Por que das tantas patadas en el centro del campo?

Bueno.. sí, alguna que otra se me escapa, pero no solo en el centro del campo. Supongo que no le gustará mucho el fútbol o que verá pocos partidos, porque soy de los jugadores menos tarjeteados.

¿No considera usted que reactivar el club con una inyección de capital sería muy rentable para el club y poder ascender con jugadores de mayor nivel?

Creo que el club hará todo lo posible para aprovechar la marea positiva que existe por la gran temporada pasada. Seremos competitivos.