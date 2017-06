Serrano: "No nos ponemos ninguna meta sino ganar el primer partido"

Serrano: "No nos ponemos ninguna meta sino ganar el primer partido"

Alfonso Serrano no es partidario de crear grandes expectativas de cara el curso venidero. Todo lo contrario a lo que su presidente Miguel Concepción ha hecho los días posteriores al partido de Getafe. El máximo mandatario del CD Tenerife ha manifestado en los últimos días en varias ocasiones que tratará de reforzar aún más el primer equipo blanquiazul, con el fin de volver a intentar la campaña venidera dar el salto de categoría. Es más, aseguró que el objetivo iba a ser "ascender de manera directa", ya que no quería volver a pasar por la dureza de un play off.

Un discurso, el del dirigente palmero que no casa con el de su secretario técnico, que se decanta por ser más cauto. "El objetivo de la temporada que viene es intentar ganar el primer partido, luego el segundo y después el tercero. Si nosotros lanzamos un mensaje de que nuestro propósito tiene que ser el ascenso, nos estamos equivocando todos. Hay que seguir trabajando con la misma humilidad y competir como se ha competido este año", expresó.

Serrano no desea que al Tenerife l suceda "como el Nástic y sí imitar al Girona". "Si nos creemos desde el principio que estamos peleando por el ascenso, sin esa humildad, lo vamos a pasar mal", insistió. Pese a advertir de que "el presidente nunca se equivoca", dijo que "hay que seguir en esa línea humilde, aunque sin renunciar a nada".

"La meta que nos hemos puesto tanto el míster como yo es mejorar el equipo y no lo vamos a hacer en diez días, hay que estar tranquilos, tener paciencia, mirar bien el mercado y no precipitarnos", indicó Serrano. El profesional pucelano centrará ahora su esfuerzo en "tratar de hacer otro equipo competitivo", para lo cual ya sabe que contará con un presupuesto superior al de las anteriores campañas. "Hay que armar la plantilla cuanto antes y empezar bien, ganar el primer partido, que llevamos tres años sin conseguirlo, apuntó.

Eso sí, reconoció que "esos 15 o 20 días que no se pudo realizar movimos, por culpa del play off, ha sido perjudicial". Para a continuación declarar que "el verano va a ser largo y duro", en referencia al capítulo de incorporaciones. Si bien, confía en que "el 18 de julio el objetivo es que estuviera el 90 % de la plnatilla ya completado".

Serrano confirmó que la pretemporada será similar a la del verano pasado, así que no se realizará, en principio, ningún stage fuera de la Isla. "Serán en torno a 6 partidos amistosos, con la Copa Mahou, el Trofeo Enmasa y el Trofeo Teide", indicó