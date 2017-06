La salida de Aaron Doornekamp al Valencia, el primer 'contratiempo'

Pese a que ya era un secreto a voces y no se contaba con él pese a haber renovado con el club hace tres semanas, Nenad Markovic se encontraba ayer como primer regalo la desvinculación de Aaron Doornekamp. Y es que pese a tener dos años más de contrato, el canadiense hizo efectiva una cláusula de salida (que deja 50.000 euros en el club aurinegro) para marcharse las dos próximas campañas al Valencia junto a Txus Vidorreta. "Es un jugador muy importante y experimentado, que ha logrado éxitos en todos sus equipos. Lo conozco desde su primer año con el Frankfurt, siempre me pareció un jugador serio y aquí ha hecho un año tremendo", reconocía el bosnio, que prefiere mirar hacia el frente en lugar de lamentarse. "Buscaremos un cambio que pueda dar un buen nivel, pero no podemos llorar", apostilló.