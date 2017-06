Félix, resignado por la marcha de Doornekamp

"No hubo opción de igualar ninguna oferta del Valencia. Ellos directamente se pusieron en contacto conmigo el lunes por la tarde y me comunicaron que iban a hacer efectiva la cláusula de Aaron, algo que cumplieron la mañana del martes. Es lo que hay en estos contratos, no queda otra. Yo no tenía tan claro que hubiera ofertas, y en el caso de Doornekamp creía que se iba a quedar durante más tiempo con nosotros", señalaba ayer el presidente Félix Hernández en Radio Marca Tenerife.