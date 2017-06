Defensa, rapidez y disciplina

Una línea continuista, pero con importantes retoques personales. Así se podría definir la declaración de intenciones que dejó ayer Nenad Markovic en su presentación oficial como entrenador del Iberostar Tenerife. "Creo que tenemos casi las mismas ideas, seguramente algunos aspectos sean diferentes, pero no creo que el estilo ni la filosofía cambien", comentaba ayer el preparador bosnio, que no escondió su deseo pasado de "fichar a jugadores que ya estaban en los equipos de Txus".

¿Por qué el Canarias?. "Siempre quise venir a la ACB y cuando salió la opción del Canarias no me lo pensé dos veces. No dudé ni un minuto ante un club que ha hecho esos importantes resultados el año pasado", comentó Markovic sin titubear. Y es que el bosnio ve al aurinegro como "como un proyecto muy bueno", al margen de "un club que desde la humildad ha llegado hasta donde está ahora". "La gente aquí es muy consciente de que este club tiene un futuro muy bueno", añadió.

Listón alto. Llega Markovic a un equipo que acaba de lograr los mejores resultados de su historia, aunque al bosnio no le asusta al reto. "El listón está muy alto, sí, pero es mucho mejor que haya un nivel de exigencia grande", dijo sin ambages el técnico, que, eso sí, no se atrevió a prometer mejores resultados que los alcanzados en el curso recién terminado. "Vamos a intentar igualarlo, pero estaré contento si todos trabajamos bien a diario y salimos duros en todos los partidos; querer ser mejores todos los días. No podemos decir que lo logrado el año pasado es imposible, sin trabajar para intentarlo, si bien es cierto que esta fue una temporada increíble" señaló el de Doboj.

Ser competitivos. Más allá de optar a títulos, el "ser competitivos" es el "principal objetivo" de un Markovic sabedor de lo "clave que resulta para un equipo sobre todo cuando tiene entrenador y jugadores nuevos", al margen tener en cuenta que "la ACB es cada año más complicada". "Estar en play off como el año pasado ya es un éxito, y repetirlo ya lo volvería a ser", dijo en relación a la Liga Endesa, mientras que "pasar la primera ronda de la Champions, que será mucho más fuerte, también supondría un éxito". "Y a partir de ahí se te abre un camino para llegar más adelante en el que también influye el tener un poco de suerte y que te respeten las lesiones. Y cuando te ves a solo un par de pasos de hacer algo grande te lo crees y aprietas más", comentó.

La base de Txus. No es el Iberostar un equipo desconocido para Markovic, que puso los ojos de forma continua en los aurinegros la pasada temporada. "Lo seguí mucho porque tenía fe de que mi equipo [Pinar Karsiyaka] también estuviera en la Final Four, y siempre hablábamos del modelo de juego que tenía el Canarias. Un compañerismo total, un extra pass extraordinario, generosidad muy grande de todo el equipo y todos los jugadores conscientes de cuál es su rol en el equipo; repartiendo los minutos muy bien, jugando con 10, 11 o 12 hombres y cada uno aportando algo", destaca Nenad. "Esa generosidad, ese extra pass y esa manera de jugar eran muy buenas, y eso lo trataremos de mantener", añadió al respecto antes de un resumen general de esta idea: "Si un equipo se queda con la mayoría de los jugadores y hay algunas cosas que han hecho bien, hay que intentar conservarlas pese a que seguramente no tengamos jugadores con características iguales; y ya luego si se puede añadir algo más, pues muy bien".

Y lo que él añade. Y precisamente a esa base que deja Vidorreta, Markovic agrega toques personales para hacer a su imagen al Iberostar. "Buena defensa, ser duros atrás, transición rápida tratando de hacer canastas fáciles, y jugar con mucha disciplina", apuntó como pilares de un baloncesto con el que desea que "la gente también disfrute y no se aburra". "Lo más importante para mí es la defensa, controlar el rebote y el ritmo de partido. Y el Canarias ha hecho muy bien esto el año pasado.