Los abonos tendrían un incremento de un 10 por ciento

Al contrario de lo que ya han hecho varios clubes, entre ellos el Herbalife Gran Canaria, el CB Canarias prefiere aguardar a que se defina el número total de equipos participantes en el próximo ejercicio (16, 17 o 18) para cerrar y poner en marcha su campaña de abonos. Toca esperar, por tanto, al menos hasta el 15 de julio, fecha que tienen de plazo Burgos y Gipuzkoa para materializar su ascenso. Si finalmente la Liga Endesa cuenta con 18 participantes la idea de los rectores canaristas es la de aumentar, aproximadamente, un 10% el precio de los pases para todo el curso. Además, se tiene la intención de que en el paquete vengan incluidos no solo los 17 encuentros de la liga regular (uno más que el año pasado), a los que se sumarían las hasta tres rondas de play off (hasta cuartos de final) de la Basketball Champions League. Incluso, y como aliciente para no dejarlo para última hora, se podría añadir la final de la Copa Intercontinental ante el Guaros de Lara venezolano.