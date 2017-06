María José Pérez, a un paso de cerrar su regreso al Granadilla

María José Pérez se encuentra negociando con la UD Granadilla Egatesa con el propósito de convertirse de nuevo en jugadora del conjunto sureño. La semana pasada se entrevistó con el presidente del club de Abona, Sergio Batista, y el máximo responsable del patrocinador Egatesa, Juan Pelayo, para tratar de avanzar en unas conversaciones que se iniciaron hace dos meses.

En ese encuentro, la internacional tinerfeña llegó a firmar un documento a través del cual se comprometía con la entidad que representará esta próxima temporada en solitario a Tenerife en la máxima categoría del fútbol femenino español. No obstante, aún no está cerrada la operación al faltar aún unos flecos por perfilar. María José, centrada en la actualidad en su I Campus de Tecnificación, que comenzó ayer en Añaza, espera poder alcanzar un acuerdo definitivo con el club, según ella mismo reconoció, que le "ha dado todo". Aseguró que las diferencias no son ni mucho menos insalvables y que confía en que se consiga llegar a ese punto de encuentro entre las dos partes.

En la UD Granadilla están convencidos de que la buena relación que ha existido siempre entre la entidad y la delantera santacrucera lleve a buen puerto unas negociaciones que deberán retomarse en los próximos días. María José Pérez jugó la temporada pasada en el Levante, uno de los equipos punteros de Primera División, y ahora se encuentra a un paso de regresar al conjunto al conjunto de La Hoya del Pozo. La experimentada jugadora tinerfeña sigue manteniendo su cartel en el fútbol nacional, ya que hay otros clubes de la máxima categoría que también la pretenden y que ya le han hecho saber su interés en ella. En el caso de que finalmente María José cierre su fichaje por el Granadilla, el equipo que dirige Tony Ayala incrementaría su potencial ofensivo de cara a una temporada en la que intentarán dar otro paso más hacia delante.